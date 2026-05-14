Marc Marquez, Marco Melandri, Ducati, MotoGP, Kecelakaan Highside, Kelelahan, Promosi, Kesepakatan Kontrak, Piala Dunia 2026

Artikel ini membahas tentang Marc Marquez, pebalap MotoGP dari Ducati Lenovo Team, yang bersaing dengan Alex Marquez (Gresini Racing) dalam balapan MotoGP Spanyol. Marco Melandri, eks pebalap MotoGP, memberikan analisisnya mengenai kondisi Marquez usai kembali mengalami kecelakaan di MotoGP Le Mans 2026. Marquez sempat merosot ke posisi ketujuh pada saat balapan, tetapi justru mengalami kecelakaan highside yang menyebabkannya gagal menuntaskan balapan. Ducati menyebut kesepakatan kontrak baru Marc Marquez untuk MotoGP 2027 hampir final, Erick Thohir soroti kekuatan akar rumput Piala Presiden 2026, Ochoa dipuji setelah dipanggil Meksiko ke Piala Dunia 2026, dan apresiasi spesial dari pembaca untuk KOMPAS.com.

Marc Marquez ( Ducati Lenovo Team ) bersaing dengan Alex Marquez (Gresini Racing) dalam balapan MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez di Jerez de la Frontera, pada 26 April 2025.

Eks pebalap MotoGP, Marco Melandri memberikan analisisnya mengenai kondisi Marc Marquez usai kembali mengalami kecelakaan di MotoGP Le Mans 2026. Marc Marquez sempat merosot ke posisi ketujuh pada saat balapan, tetapi justru mengalami kecelakaan highside yang menyebabkan juara dunia MotoGP 2025 itu gagal menuntaskan balapan. Pebalap Spanyol dari Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, beraksi dalam Sprint Race MotoGP Brasil di Sirkuit Internasional Ayrton Senna di Goiania, negara bagian Goias, Brasil, pada 21 Maret 2026.

Eks pebalap asal Italia ini mengungkap bahwa dirinya melihat Marquez sudah mulai tampak kelelahan karena beberapa kegiatan promosi bersama Ducati. Ducati menyebut kesepakatan kontrak baru Marc Marquez untuk MotoGP 2027 hampir final, Erick Thohir soroti kekuatan akar rumput Piala Presiden 2026, Ochoa dipuji setelah dipanggil Meksiko ke Piala Dunia 2026, dan apresiasi spesial dari pembaca untuk KOMPAS.com





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marc Marquez Ducati Lenovo Team Alex Marquez (Gresini Racing) Balapan Motogp Spanyol Sirkuit Jerez Balapan Motogp Le Mans 2026 Kecelakaan Highside Kelelahan Promosi Kesepakatan Kontrak Piala Dunia 2026 Marco Melandri Ducati Motogp Erick Thohir Piala Presiden 2026 Ochoa Apresiasi Spesial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ducati Tidak Akan Mencari Pengganti Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026Ducati telah mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada pengganti Marc Marquez pada balapan MotoGP Catalunya 2026. Setelah menjalani dua operasi yang sukses, Marquez akan menjalani pemulihan selama beberapa pekan ke depan. Ia mengalami cedera metatarsal kelima di kaki kanan akibat highside hebat pada balapan MotoGP Prancis pekan lalu. Ia absen di sisa rangakaian GP Prancis dan pada MotoGP Catalunya 2026 akhir pekan ini. Absennya Marquez menimbulkan tanda tanya perihal siapa pengganti dia di tim Ducati Lenovo pada seri Catalunya nanti. Tim pabrikan Merah Borgo Panigale pun akhirnya mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan mencari pengganti untuk Marquez. "Tim Ducati Lenovo telah mengkonfirmasi bahwa Marc Marquez, yang menjalani operasi yang sukses pada hari Minggu setelah kecelakaan di Tissot Sprint pada Grand Prix Prancis, tidak akan digantikan akhir pekan ini di Monster Energy Grand Prix Catalunya," demikian MotoGP melaporkan. Juara Dunia bertahan telah memulai pemulihannya setelah menjalani dua kali operasi pada kaki dan bahu kanannya di Madrid. Mengingat waktu yang singkat dari Le Mans ke Barcelona, Francesco Bagnaia akan menjadi satu-satunya pembalap dengan seragam pabrikan Ducati di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol. Baca Juga: Dirumorkan Pindah ke KTM, Fabio Di Giannantonio Buat Tim Valentino Rossi Pilih antara Bulega dan Marini untuk MotoGP 2027

Read more »

Ducati Terpaksa Bertarung dengan Satu Pembalap di MotoGP Catalunya 2026 Usai Marc Marquez Kecelakaan ParahMarc Marquez dipastikan absen di MotoGP Catalunya 2026 usai kecelakaan parah di Le Mans. operasi kaki dan bahu. Ducati hanya menurunkan Francesco Bagnaia di Barcelona.

Read more »

Betapa Kecewanya Alex Marquez Gagal Finis di MotoGP Prancis 2026, Akui Kalau Dirinya Benar-benar Lakukan...Berita Betapa Kecewanya Alex Marquez Gagal Finis di MotoGP Prancis 2026, Akui Kalau Dirinya Benar-benar Lakukan... terbaru hari ini 2026-05-14 14:06:33 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Veda Ega Perlu Waspada, Murid Marc Marquez Pasang Target Besar di Moto3 Catalunya 2026Rival Veda Ega Pratama di Moto3, Maximo Quiles, memasang target tinggi di Moto3 Catalunya 2026.

Read more »