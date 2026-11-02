Marc Marquez makin dekat gelar juara dunia MotoGP 2026 dengan 399 poin, unggul 44 angka dari Jorge Martin. Tiga seri tersisa akan menentukan nasibnya musim ini.

Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah meraih kemenangan di MotoGP Malaysia 2026. Rider Ducati Lenovo asal Spanyol itu kini mengumpulkan 399 poin dan unggul 44 angka dari Jorge Martin yang berada di posisi kedua klasemen.

Meski posisinya kuat, peluang Marquez belum sepenuhnya aman. Tiga pembalap masih memiliki kesempatan untuk menggagalkan ambisinya dalam tiga seri yang tersisa di musim ini.

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Peluang Marc Marquez Mengunci Gelar

MotoGP 2026 hanya menyisakan tiga seri, yakni Qatar, Portugal, dan Valencia. Dari seluruh agenda tersebut, masih tersedia maksimal 111 poin yang bisa diperebutkan melalui sprint race dan balapan utama.

Kondisi ini membuka kesempatan bagi Marquez untuk memastikan gelar lebih cepat. Rider berjuluk The Baby Alien itu bahkan berpeluang mengakhiri perburuan juara dunia saat tampil di Qatar pada 9 November mendatang.

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Untuk mewujudkannya, Marquez harus memperbesar keunggulan atas Martin hingga tidak mungkin lagi dikejar dalam dua seri terakhir. Artinya, hasil di Lusail akan sangat menentukan perjalanan kedua pembalap tersebut dalam perebutan gelar.

Jorge Martin Masih Menjadi Ancaman

Martin tetap menjadi pesaing terdekat Marquez meskipun gagal mendapatkan tambahan poin di Malaysia. Pembalap Aprilia itu melewatkan sprint race dan balapan utama karena cedera pergelangan tangan yang belum pulih.

Situasi ini membuat posisi Martin tetap berbahaya bagi Marquez. Selisih 44 poin masih bisa dikejar jika pesaing terdekat kembali tampil konsisten, sehingga setiap seri yang tersisa tetap menyimpan potensi perubahan di puncak klasemen.

Konteks Persaingan Klasemen MotoGP 2026

Dalam sistem poin MotoGP, sprint race dan balapan utama sama-sama memberikan kontribusi poin bagi para pembalap. Karena itu, setiap seri masih terbuka bagi perubahan posisi hingga akhir musim di Valencia.

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Marquez, yang kini berada dalam posisi terkuat di klasemen, tetap harus menjaga konsistensi hingga seri penutup. Namun, tiga seri tersisa akan menjadi penentu apakah keunggulan tersebut cukup untuk membawanya meraih gelar juara dunia MotoGP 2026.