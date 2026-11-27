Marc Marquez memastikan diri di puncak sesi practice Valencia 2026, sementara Jorge Martin dan Marco Bezzecchi bersaing ketat untuk posisi runner-up klasemen akhir MotoGP musim ini.

Marc Marquez dan saudaranya Alex Marquez mendominasi sesi latihan malam di Valencia, dengan sang kakak finis pertama dan sang adik di posisi kedua saat kompetisi Sprint Race di Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Sabtu 11 Juli 2026. Kemenangan ganda ini menjadi pertanda kuat bagi Marc Marquez yang telah mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2026 dengan total 439 poin usai Grand Prix Portugal pekan lalu.

Kompetisi Valencia Resmi Dimulai

Seri penutup Kejuaraan Dunia MotoGP musim 2026 secara resmi bergulir di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, pada hari Jumat 27 November 2026. Pada hari pertama seri terakhir ini, seluruh pebalap langsung dihadapkan pada tantangan teknis yang berat melalui sesi Practice MotoGP yang berlangsung pukul 21.00 hingga 22.00 WIB. Sesi latihan malam hari ini menjadi penentu utama bagi sepuluh pebalap tercepat untuk mengamankan tiket lolos otomatis ke Kualifikasi 2 atau Q2 yang akan digelar pada Sabtu 28 November 2026 besok.

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Dua Saudara Marquez Dominasi

Marc Marquez dan Alex Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa di lintasan internasional, dengan Marc finis di posisi pertama dan Alex di posisi kedua. Kemenangan Marc Marquez di Sirkuit Ricardo Tormo ini tidak hanya memperkuat posisi teratasnya, tetapi juga memberikan momentum psikologis yang signifikan sebelum kualifikasi resmi dimulai. Kedua pembalap asal Spanyol ini terlihat sangat kompak dan siap menghadapi tekanan kompetisi yang semakin memanas di sirkuit bersejarah ini.

Duel Internal Aprilia Racing

Fokus persaingan di luar Marc Marquez kini tertuju pada duel internal dua pebalap Aprilia Racing, yaitu Jorge Martin yang memegang posisi kedua klasemen sementara dengan 396 poin, dan Marco Bezzecchi yang berada di urutan ketiga dengan 394 poin. Kedua pembalap tersebut hanya terpaut dua angka dalam perebutan posisi runner-up klasemen akhir, sebuah jarak yang sangat tipis dan berpotensi berubah dalam satu balapan saja. Keadaan ini menciptakan dinamika kompetisi yang sangat unik di tim Aprilia Racing, di mana mereka harus saling bersaing keras untuk meraih penghargaan tertinggi kedua dalam klasemen akhir musim 2026.

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Konstruktorku Masih Terbuka

Gelar juara dunia konstruktor juga masih terbuka lebar menjelang balapan terakhir musim ini, karena Aprilia hanya unggul sembilan poin atas Ducati. Selisih poin yang sangat tipis ini membuat setiap sesi latihan sejak hari pertama di Valencia menjadi sangat krusial bagi para pebalap papan atas, terutama dari kedua tim raksasa tersebut. Kegagalan untuk menembus posisi sepuluh besar pada sesi Practice malam ini akan memaksa pebalap untuk berjuang lebih keras melalui Kualifikasi 1 atau Q1 demi meraih posisi start yang lebih baik di depan publik.

Sirkuit 14 Tikungan Menantang

Sirkuit Ricardo Tormo yang memiliki total 14 tikungan menjadi tantangan teknis tersendiri bagi para pebalap untuk menemukan setelan motor terbaik. Rangkaian sesi latihan bebas pertama atau Free Practice 1 serta sesi Practice pada Jumat 27 November 2026 mencakup seluruh kelas balap, mulai dari Moto3, Moto2, hingga kelas utama MotoGP. Fans motorsport di Indonesia dapat menyaksikan seluruh sesi hari pertama secara langsung melalui kanal live streaming resmi yang telah disediakan, memastikan tidak ada momen penting dari seri penutup musim ini yang terlewatkan.