Marc Marquez Juara Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 di Tengah Hujan dan Drama

Marc Marquez berhasil meraih kemenangan dalam Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, meskipun sempat mengalami insiden tergelincir dan pergantian motor akibat hujan. Balapan ini diwarnai dengan berbagai drama dan persaingan ketat antar pembalap.

Marc Marquez tampil gemilang dan berhasil meraih kemenangan dalam Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 yang digelar di Sirkuit Jerez pada Sabtu, 25 April 2026. Kemenangan ini semakin mengukuhkan dominasinya di lintasan balap, meskipun sempat mengalami insiden tergelincir dan pergantian motor akibat kondisi sirkuit yang mulai basah.

Balapan ini diwarnai dengan berbagai drama, termasuk performa kurang memuaskan dari tim Aprilia dan masalah teknis yang dialami oleh beberapa pembalap. Sprint Race dimulai dengan Marc Marquez langsung memimpin, diikuti oleh Johann Zarco dan Alex Marquez di posisi kedua dan ketiga. Namun, Marco Bezzecchi dari Aprilia mengalami kesulitan sejak awal, terperosok ke posisi ke-16 setelah start yang buruk. Lebih malang lagi, Jorge Martin terpaksa harus mengakhiri balapan lebih awal di putaran ketiga karena masalah rem yang terlalu panas.

Marquez, yang memulai dari pole position, mampu menjaga jarak aman dari para pesaingnya, dengan selisih 0,439 detik dari adiknya, Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio dan Raul Fernandez juga menunjukkan performa yang menjanjikan, menempati posisi ketiga dan keempat secara berturut-turut. Namun, persaingan di tengah barisan cukup ketat, dengan Johann Zarco yang awalnya berada di posisi kedua harus merosot ke posisi kelima, bersaing ketat dengan Enea Bastiannini, Pedro Acosta, dan Brad Binder.

Kejadian tak terduga terjadi ketika Marquez, yang sedang memimpin, sempat kehilangan kendali dan tergelincir. Meskipun berhasil bangkit, ia memutuskan untuk kembali ke pit untuk mengganti motor, mengantisipasi kondisi sirkuit yang semakin basah akibat hujan. Nasib sial juga menimpa Alex Marquez, yang sempat memimpin balapan setelah kakaknya terjatuh, namun kemudian juga tergelincir dan tidak dapat melanjutkan balapan. Kondisi ini membuka peluang bagi pembalap lain untuk merebut posisi terdepan.

Perubahan cuaca menjadi faktor penentu dalam Sprint Race ini. Hujan yang semakin deras memaksa para pembalap untuk bergantian memasuki pit dan mengganti motor dengan ban yang sesuai untuk kondisi basah. Pergantian ini justru menguntungkan Marc Marquez, yang dengan cepat beradaptasi dan kembali ke lintasan dengan performa yang lebih baik. Keuletan dan kemampuan adaptasi Marquez terbukti menjadi kunci kemenangannya.

Ia berhasil memanfaatkan kondisi sirkuit yang berubah-ubah dan mengungguli para pesaingnya. Hasil Sprint Race ini semakin memanaskan persaingan di klasemen sementara MotoGP 2026. Selain drama di lintasan balap, berita lain juga mencuat, termasuk persiapan Pemilu Perdana di Gaza sejak perang, pembentukan aliansi strategis oleh empat negara mayoritas Muslim yang meniru NATO sebagai respons terhadap Israel, dan kasus penganiayaan anak yang terungkap di sebuah daycare di Yogyakarta yang ternyata beroperasi tanpa izin.

KOMPAS.com juga menginformasikan mengenai fitur Apresiasi Spesial, sebuah bentuk dukungan finansial dari pembaca untuk keberlangsungan layanan dan pengembangan konten





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

