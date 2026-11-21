Marc Marquez kehilangan kendali di tikungan terakhir Sprint Race MotoGP Portugal 2026. Pembalap Ducati Lenovo ini masih unggul 55 poin di klasemen dan perlu finish posisi sembilan besar di balapan utama untuk meraih gelar kedelapannya.

Pembalap Ducati Lenovo asal Spanyol, Marc Marquez, gagal mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 dalam sesi Sprint Race yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, pada tanggal 21 November 2026. Insiden ini merupakan pukulan telak bagi pembalap berusia 33 tahun tersebut karena sebenarnya ia hanya membutuhkan satu setengah lap lagi untuk memastikan statusnya sebagai juara dunia sekaligus mengamankan gelar juara dunia kedelapannya sepanjang karirnya.

Kondisi lintasan yang semakin basah akibat curah hujan yang meningkat secara signifikan menjadi penyebab utama kehilangan kendali Marquez. Kejadian ini terjadi tepat di Tikungan 7 pada lap-lap terakhir balapan. Saat kecelakaan itu terjadi, Marquez sedang menempati posisi ketiga di trek, sebuah hasil yang secara teknis sudah cukup untuk mengunci gelar jika pesaing terdekatnya tidak berhasil menyusul.

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Analisis Kondisi Lintasan Basah

Marquez mengakui bahwa ia kurang menyadari bahwa permukaan aspal di titik kecelakaan sudah terlalu licin dan berbahaya. Kondisi lintasan sejak awal sesi balapan memang sudah menyulitkan semua pembalap karena cipratan air dari motor yang berada di depan menjadi indikator bahwa aspal sebenarnya sudah basah, meskipun tidak terlihat jelas secara visual.

Marquez menjelaskan bahwa ia sempat merasa nyaman dengan motornya ketika kondisi trek masih relatif kering. Meskipun mendapat tekanan dari sejumlah pembalap lain, ia berhasil mempertahankan posisi ketiga. Namun, nasib berubah drastis ketika dalam dua lap terakhir cipratan air kembali muncul dengan intensitas yang lebih tinggi, membuat Marquez tidak bisa mengantisipasi hilangnya traksi di tikungan tersebut.

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Posisi Pesaing dan Klasemen Sementara

Hasil finis di posisi ketiga sebenarnya sudah menjamin kemenangan Marquez jika dilihat dari posisi pesaing terdekatnya, Jorge Martin. Pada momen kecelakaan tersebut, Jorge Martin masih berada di posisi keenam. Namun, hasil akhir Sprint Race dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, yang diikuti oleh Raul Fernandez dan Alex Marquez di posisi kedua dan ketiga. Posisi Jorge Martin di akhir balapan ini turun menjadi posisi kelima.

Kejadian ini membuat persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 belum sepenuhnya berakhir. Dalam klasemen sementara setelah sesi Sprint Race, Marc Marquez masih memimpin dengan keunggulan 55 poin atas Jorge Martin dan 62 poin dari Marco Bezzecchi. Kemenangan Bezzecchi di Sprint Race memang menjadi faktor negatif bagi peluang kemenangan mutlak Marquez di hari berikutnya.

Peluang di Balapan Utama

Marquez tetap tenang dan tidak larut dalam kekecewaan akibat kecelakaan tersebut. Ia bersyukur karena tidak mengalami cedera serius akibat jatuhnya motor, sehingga kondisi fisiknya dipastikan baik dan ia siap tampil pada balapan utama MotoGP Portugal yang dijadwalkan pada tanggal 22 November 2026. Ia menegaskan bahwa masih ada kesempatan lain untuk menyelesaikan misinya meraih gelar kedelapannya.

Strategi yang dibutuhkan Marc Marquez untuk menjadi juara dunia 2026 kini sangat jelas dan sederhana. Ia hanya perlu finis di posisi sembilan besar pada balapan utama besok. Dengan catatan finish tersebut, ia akan memastikan gelar juara dunia terlepas dari hasil yang diraih oleh Jorge Martin, Marco Bezzecchi, atau pembalap lainnya di garis finis.

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Hal positif lainnya bagi tim Ducati Lenovo adalah posisi Jorge Martin yang finis di urutan kelima. Posisi ini memudahkannya untuk mengejar ketertinggalan poin, namun secara matematis, peluang Marquez untuk juara dunia masih sangat besar. Kecelakaan di tikungan terakhir Sprint Race hanya menunda perayaan sejarah bagi Marquez, namun tidak menghentikan rencananya untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026.