Marc Marquez meminta Ducati Lenovo Racing tetap tenang dan fokus sebelum GP Portugal. Pembalap Spanyol ini siap tempuh seri penentuan akhir tahun di sirkuit Portimao 20-22 November.

Pembalap Marc Marquez berada sangat dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026, namun ia menyadari bahwa jalan menuju puncak masih penuh tantangan. Sebelum ajang penentuan seri Grand Prix Portugal yang dijadwalkan di Sirkuit Portimao pada 20 hingga 22 November, Marc Marquez menyampaikan permintaan krusial kepada seluruh pihak terkait. Ia menginginkan agar semua anggota tim dan dukungan di baliknya tetap tenang serta tidak mengubah strategi yang selama ini terbukti membawa dirinya ke posisi terdepan dalam klasemen sementara.

Marc Marquez Menjaga Fokus Tim di Portimao

Marc Marquez menegaskan bahwa konsistensi dalam pendekatan tim merupakan kunci utama untuk mengamankan statusnya sebagai juara dunia. Pembalap asal Spanyol ini khawatir bahwa tekanan untuk meraih gelar tersebut justru dapat membuat Ducati Lenovo Racing kehilangan fokus yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak panik dan tetap melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang sudah mapan dan efektif sepanjang musim ini.

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Marc Marquez juga menekankan bahwa tugas utamanya adalah memberikan performa maksimal di setiap tahap kompetisi. Mulai dari sesi latihan awal di hari Jumat hingga balapan utama pada hari Minggu, ia berkomitmen untuk menampilkan kemampuan terbaiknya secara bertahap. Pendekatan sistematis ini diyakini akan membantu ia melewati minggu penentuan yang menegangkan dengan lebih tenang dan terkontrol.

Strategi Bertahap Menuju Gelar Dunia

Dalam pernyataannya, Marc Marquez menjelaskan bahwa ia tidak ingin melakukan perubahan drastis yang berisiko mengacaukan ritme balap yang sudah terbentuk. Ia berharap tim dapat mempertahankan stabilitas psikologis dan teknis yang telah dibangun selama perjalanan musim MotoGP 2026. Langkah-langkah kecil dan terukur akan menjadi prioritas agar ia dapat masuk ke sesi kualifikasi dan balapan dengan kondisi mental yang siap.

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Kata-kata Marc Marquez tentang pentingnya ketenangan ini mencerminkan kematangan mental seorang pembalap yang sudah berpengalaman. Ia memahami bahwa momen-momen krusial往往 membutuhkan kepala dingin daripada emosi yang meluap-luap. Dengan permintaan ini, Marc Marquez memastikan bahwa Ducati Lenovo Racing akan tetap menjadi mesin yang presisi dan tidak terdistraksi oleh hiruk-pikuk ekspektasi publik.

Perawatan Fisik Poin Kritis Sebelum Balapan

Selain isu psikologis dan strategi tim, Marc Marquez juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik tubuhnya. Rangkaian balapan yang sudah dijalani sepanjang musim telah menguras stamina dan daya tahan fisiknya secara signifikan. Sebagai "The Baby Alien", ia memanfaatkan jeda waktu sebelum seri GP Portugal untuk melakukan pemulihan yang optimal.

Restorasi kondisi fisik menjadi komponen vital agar Marc Marquez bisa tampil bugar di Sirkuit Portimao. Balapan MotoGP menuntut konsentrasi tinggi dan refleks cepat yang sangat bergantung pada kesegaran jasmani pembalap. Dengan fokus pada pemulihan, Marc Marquez berusaha memastikan bahwa tubuhnya siap menghadapi tekanan fisik ekstrem yang akan datang dalam tiga hari ke depan.