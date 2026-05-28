Marc Klok Tegaskan Persaingan Ketat di Timnas Indonesia, Yakin Eliano dan Beckham Bergabung di Piala Asia 2027

Pemain timnas Indonesia Marc Klok membagikan pengalaman dan keyakinannya tentang persaingan sengit di skuad Garuda usai laga kemenangan 6-0 contreh Taiwan. Klok juga memprediksi dua rekannya dari Persib Bakal Masuk Timnas untuk Piala Asia 2027.

Pemain timnas Indonesia Marc Klok menampilkan performa impresif dalam laga FIFA Matchday contreh Taiwan yang berakhir dengan kemenangan telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (5/9/2025) malam.

Dalam laga tersebut, Klok berhasil melintasi pemain lawan, memperlihatkan skill dan kegigihannya di lapangan. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani dua pertandingan FIFA Match Day melawan Oman dan Mozambik pada 5 dan 9 Juni 2026. Klok mengungkapkan bahwa persaingan untuk memperebutkan posisi utama di Timnas Indonesia selalu sangat ketat. Terdapat banyak pemain berkualitas tinggi, sehingga setiap pemain harus bekerja keras dan terus menunjukkan kemampuan terbaiknya jika ingin mendapatkan tempat di tim.

Di posisi ginekang, Klok harus bersaing dengan beberapa nama seperti Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, Rivaldo Pakpahan, serta gelandang muda Tim Geypens yang sedang naik daun. Persaingan ketat ini adalah hal yang wajar dan sudah menjadi pola dalam timnas selonjutanya. Klok menyatakan bahwa pelatih John Herdman memiliki banyak pilihan berkualitas, dan keputusan siapa yang bermain sangat tergantung pada penampilan setiap pemain di latihan dan pertandingan. Ia menekankan pentingnya untuk selalu menunjukkan GCSE, dedikasi, dan kerja keras yang tiada hambatan.

Kepada pelatih, Klok berusaha buktikan bahwa dirinya layak mengenakan jersey Merah Putih dan mewakili Indonesia. Ia mengungkapkan antusias dan rasa syukur yang mendalam dapat mewakili negaranya, serta berjanji selalu memberikan yang terbaik dalam setiap sesi latihan dan pertandingan. Selain itu, Klok percaya bahwa dua rekannya di Persib, Eliano Reijnders dan Beckham Putra, juga akan mendapat kesempatan bergabung di skuad Garuda menjelang Piala Asia 2027. Indonesia akan berada dalam grup yang cukup sengit bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

Klok yakin pelatih sudah mengenal kedua pemain tersebut dari penampilan mereka di FIFA Series sebelumnya, sehingga peluang mereka besar untuk masuk dalam daftar pemain utama. Ucapannya menegaskan bahwa kerja keras dan konsistensi adalah kunci untuk memperoleh kepercayaan pelatih. Artikel ini juga menyertakan informasi seputar kondisi rupiah yang sempat Royals Rp17.900 namun ditutup di Rp17.845, serta ajakan untuk mendukung jurnalism KOMPAS.com melalui program Apresiasi Spesial.

Program ini tidak全称 langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial, sehingga kontribusi pembaca hanya untuk mendukung keberlangsungan layanan dan pengembangan konten. Tim redaksi menekankan komitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang, serta mengatur bahwa semua pesan di kolom komentar akan melewati kurasi





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marc Klok Timnas Indonesia Persaingan Piala Asia 2027 Eliano Reijnders Beckham Putra FIFA Matchday Taiwan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bukan Sekedar Perayaan Juara, Marc Klok Ungkap Alasan Pesta Bobotoh Tak Kunjung UsaiMarc Klok memaklumi pesta bobotoh tak junjung usai setelah Persib hattrick juara. Pasalnya, tak mudah buat tim dan bobotoh sampai di titik ini.

Read more »

TC Timnas Indonesia Dimulai, Thom Haye & Marc Klok Jadi Sorotan Jelang Piala AFF 2026Indonesia national football team mulai menggelar pemusatan latihan (training camp/TC) sebagai persiapan menghadapi 2026 ASEAN Championship. - tvOne

Read more »

Marc Klok, Kapten di Dalam dan Luar LapanganMarc Klok menjadi kapten saat Persib Bandung menjadi juara liga Indonesia berturut-turut dalam tiga tahun terakhir. Dia menjadi pemimpin di dalam dan luar lapangan.

Read more »

Profil Timnas Australia di Piala Dunia 2026: Sempat Dibikin Frustrasi Timnas Indonesia, Socceroos Siap MenggilaKelolosan Timnas Australia ke Piala Dunia 2026 menyimpan cerita drama tersendiri yang tidak bisa dilepaskan dari memori kolektif sepak bola Asia Tenggara

Read more »