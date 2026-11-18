Marc Klok optimis Persib Bandung dapat membawa kemenangan untuk menyambut kembalinya Bobotoh ke GBLA saat lawan Shan United di ACC Cup 2026.

Markas besar sepak bola Indonesia kembali bergema karena Persib Bandung resmi mengakhiri masa perantauan mereka. Klub asal Jawa Barat tersebut mempersiapkan strategi khusus untuk menyambut para suporter setia mereka yang dikenal sebagai Bobotoh. Kehadiran kembali ini terjadi menjelang pertandingan krusial melawan tim asal Myanmar, Shan United. Pertandingan berstatus lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27 ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026.

Marc Klok Ingatkan Persiapan untuk Tim

Sebagai kapten dan pemimpin lini tengah, Marc Klok telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk memastikan prestasi terbaik di tanah sendiri. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut memahami betapa berharganya dukungan penuh dari tribun Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Kehadiran Marc Klok di tengah rekan-rekannya menjadi penanda semangat baru bagi seluruh anggota skuad Persib Bandung.

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Kapten Persib Marc Klok menyambut antusias kepulangan tersebut dengan komitmen penuh untuk memberikan hasil terbaik. Ia menginginkan laga melawan Shan United menjadi awal yang menyenangkan bagi Bobotoh untuk kembali mendukung Persib di GBLA. Dukungan emosional para suporter dipercaya dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan performa pemain di lapangan hijau.

Periode Perawatan Lapangan GBLA Berakhir

Pertandingan ini sekaligus menandai kembalinya Persib ke GBLA setelah hampir dua bulan absen dari markas utamanya. Sebelumnya, Maung Bandung harus menggunakan Stadion Si Jalak Harupat sebagai markas sementara karena GBLA menjalani perawatan rumput lapangan yang intensif. Proses renovasi tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas permukaan tanah bermain sesuai standar kompetisi regional ASEAN.

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Persib terakhir kali tampil di GBLA pada 6 September lalu saat menjamu PSM Makassar pada pekan pertama Super League. Selama periode perawatan tersebut, para suporter harus menempuh jarak lebih jauh ke Bandung untuk menyaksikan pertandingan kandang. Kini, infrastruktur stadion telah siap digunakan kembali untuk menampung ribuan penonton yang antusias dengan kembalinya Maung Bandung.

Target Kemenangan dan Sambutan Bobotoh

Marc Klok berharap dapat menghadirkan pertandingan yang menarik dan berkesan bagi seluruh masyarakat yang menonton. Harapan besar tertuju pada kemampuan tim untuk memberikan hiburan sekaligus prestasi yang memuaskan para pendukung setia. Ia menyebut bahwa kebersamaan antara pemain dan suporter adalah kunci utama dalam menciptakan atmosfer stadion yang hidup.

Dengan kondisi lapangan yang telah dipulihkan dan semangat juang yang tinggi, Marc Klok optimis dapat mewujudkan target utama. Ia berjanji bahwa seluruh Bobotoh bisa menikmati laga bersama mereka dan merayakan kemenangan yang sudah diraih. Komitmen ini bukan sekadar janji kosong, melainkan hasil dari persiapan fisik dan taktis yang matang selama masa persiapan.

Implikasi Strategis dalam Kontes Regional

Pertandingan melawan Shan United memiliki bobot strategis yang sangat penting bagi kelanjutan kampanye Persib di ASEAN Club Championship. Kiblat Sunda Raya membutuhkan kemenangan penuh untuk memperkuat posisi mereka di babak grup kompetisi antar klub Asia Tenggara. Kemenangan di kandang sendiri akan memberikan dorongan psikologis yang signifikan bagi para pemain menjelang laga lanjutan.

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Seluruh elemen Persib Bandung kini fokus menyikapi kesempatan emas ini untuk membuktikan dominasi mereka di tanah sendiri. Marc Klok dan para rekan setimnya siap memberikan performa puncak untuk memuaskan kerinduan Bobotoh yang telah lama menanti. Kegagalan untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri dapat menjadi tekanan berat yang harus dihindari oleh skuad pelatih.

Kebahagiaan yang dirasakan oleh para suporter setelah hampir dua bulan tidak hadir di GBLA akan menjadi aset tak ternilai. Atmosfer yang diciptakan oleh ribuan suporter yang kembali memenuhi stadion akan menjadi tambahan kekuatan bagi para pemain. Kemenangan di pertandingan ini diharapkan dapat menjadi momentum awal yang kuat untuk meraih prestasi lebih tinggi di turnamen bergengsi ini.