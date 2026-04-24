Marc Klok Serukan Kebangkitan Persib Bandung Jelang Laga Kontra Arema FC

Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, meminta timnya untuk fokus pada performa sendiri dan tidak terpengaruh oleh hasil tim pesaing. Ia menekankan pentingnya kemenangan di kandang melawan Arema FC untuk mempertahankan posisi puncak klasemen BRI Super League.

Gelandang Persib Bandung , Marc Klok , menyampaikan pesan kebangkitan kepada rekan-rekannya menjelang pertandingan penting melawan Arema FC dalam lanjutan BRI Super League. Pertandingan ini terasa krusial setelah hasil imbang kontra Dewa United memperkecil jarak poin di puncak klasemen menjadi hanya dua angka.

Kemenangan di kandang sendiri menjadi harga mati bagi skuad asuhan Bojan Hodak untuk mempertahankan posisi puncak dan memperlebar selisih dengan para pesaing. Klok menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bermain di hadapan Bobotoh sebagai motivasi untuk segera bangkit dan menunjukkan performa terbaik. Semangat juang tim saat ini berada di level tertinggi, dan seluruh elemen tim menyambut jadwal pertandingan yang padat dengan antusiasme tinggi.

Mereka bertekad membuktikan bahwa kualitas juara masih melekat kuat dalam diri mereka, dan persiapan matang telah dilakukan untuk menghadapi duel panas pada Jumat malam tersebut. Klok menegaskan bahwa fokus tim tidak boleh terganggu oleh performa para pesaing di papan atas. Ia meyakini bahwa nasib Persib sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri, dan hasil kerja keras di lapangan hijau adalah penentu utama. Enam laga sisa musim ini menjadi fase paling menentukan dalam ambisi Maung Bandung meraih trofi.

Setiap poin yang hilang akan menjadi kerugian besar dalam persaingan ketat menuju tangga juara. Oleh karena itu, Klok meminta rekan-rekannya untuk tetap menjaga fokus dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Ia menekankan bahwa meskipun penting untuk memantau hasil tim lain, prioritas utama adalah memaksimalkan keunggulan yang dimiliki dan memastikan kemenangan dalam enam pertandingan tersisa.

'Pasti kita lihat untuk tim-tim lainnya, dari hasil mereka. Tapi keunggulan yang kita punya sendiri adalah dua poin dan juga kita tahu karena kita butuh menang enam kali. Tidak ada lihat untuk tim lainnya, ini semua di tangan kita,' ujarnya dengan tegas. Lebih lanjut, Klok melihat persaingan ketat di fase akhir kompetisi sebagai sebuah ujian mental yang berharga.

Ia tidak merasa terbebani oleh situasi ini, melainkan justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menguji mentalitas juara tim. Baginya, memenangkan kompetisi bukan hanya soal keberuntungan, melainkan hasil dari konsistensi performa dan kualitas tim secara keseluruhan. Persib harus mampu menunjukkan level permainan terbaiknya di setiap pertandingan sisa untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara. Mentalitas haus tantangan menjadi kunci utama skuad Maung Bandung saat ini.

'Bagi saya ini bukan tekanan, tapi tantangan. Tantangan untuk kami sendiri, untuk di ruang ganti, dan untuk klub. Jika nanti kami juara, kami tahu ini bukan keberuntungan atau kebetulan, tapi karena kualitas,' tegas Klok, membakar semangat juang para pemain untuk tidak gentar menghadapi ekspektasi publik. Ia menambahkan bahwa seluruh tim menyadari situasi mereka dan pentingnya pertandingan melawan Arema FC.

Dukungan dari Bobotoh diharapkan dapat menjadi energi tambahan untuk meraih kemenangan di kandang dan mengokohkan posisi di puncak klasemen. Klok meyakini bahwa dengan menunjukkan kualitas terbaik setiap minggunya, Persib dapat membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marc Klok Obarkan Semangat Persib Menuju Kemenangan Kontra Arema FCPemain Persib Bandung, Marc Klok, menyatakan semangat tim untuk bangkit dan meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Arema FC. Ia menekankan bahwa nasib juara berada di tangan mereka sendiri dan menantang tim untuk menunjukkan kualitas secara konsisten.

Read more »

Prediksi BRI Super League: Persib vs Arema FC 24 April 2026Prediksi Persib vs Arema, Skor Persib vs Arema, Jadwal Persib vs Arema, Susunan pemain Persib vs Arema, Head to head Persib vs Arema, Siaran langsung Persib vs Arema

Read more »

Persaingan Juara Kian Ketat, Marc Klok Anggap Tantangan Bukan TekananPersaingan Juara Persib dan Borneo FC Samarinda semakin ketat. Marc Klok tak merasa tertekan, jadikan tantangan juara lagi berkat kualitas.

Read more »

Marc Klok Antusias Tatap Laga Kontra Arema FC, Bertekad Bawa Persib Bandung Raih KemenanganMarc Klok antusias hadapi Arema FC di pekan 29 Liga Super 2026. Gelandang Persib Bandung bertekad bawa tim raih kemenangan penting di GBLA.

Read more »

Marc Klok Tegaskan Persib Harus Juara dengan KualitasMarc Klok berharap Persib bisa juara Liga Indonesia berkat kualitas, bukan karena faktor lain.

Read more »

Persib Berpacu Jadi Juara Super League 2025/2026, Marc Klok; Bukan Tekanan tapi TantanganPersib Bandung pimpin klasemen Liga 1 2025/2026, Marc Klok yakin konsistensi jadi kunci meraih gelar juara ketiga berturut-turut.

Read more »