Marc Cucurella Tanggapi Persaingan dengan Lamine Yamal Usai El Clasico

Marc Cucurella tidak merasa perlu merespons Lamine Yamal usai El Clasico, sekaligus menyebut Pablo Maffeo sosok yang sangat intens di lapangan.

Bek Real Madrid Marc Cucurella tampil menonjol saat timnya menghadapi Malaga dalam laga La Liga Spanyol di Madrid, Spanyol, pada Minggu, 30 Agustus 2026. Dalam pertandingan tersebut, Cucurella menjadi sorotan karena mampu membatasi ruang gerak winger Barcelona, Lamine Yamal, yang selama ini dikenal sulit dihentikan ketika menusuk ke dalam.

Yamal akhirnya tidak memberi pengaruh besar sepanjang laga. Ia menutup pertandingan tanpa mencetak gol, tanpa memberikan assist, dan tanpa melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Duel keduanya pun memunculkan bumbu persaingan pribadi.

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Marc Cucurella Batasi Ruang Gerak Lamine Yamal

Marc Cucurella mampu membaca pergerakan Lamine Yamal sejak awal pertandingan melawan Malaga. Bek Real Madrid itu berhasil menutup jalur masuk ke dalam kotak penalti yang biasanya menjadi area favorit sang pemain muda Barcelona.

Kemampuan membaca permainan ini menjadi salah satu keunggulan Cucurella. Dengan posisi bertahan yang rapi, ia membuat Yamal kesulitan mengembangkan permainan dan tidak mendapatkan ruang tembak yang berbahaya.

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Marc Cucurella Tanggapi Pernyataan Lamine Yamal

Persaingan keduanya sudah mencuri perhatian sejak persiapan Timnas Spanyol menghadapi Piala Dunia pada musim panas. Saat itu, Lamine Yamal melontarkan pernyataan bernada candaan bahwa ia akan melahap Marc Cucurella hidup-hidup dalam pertemuan berikutnya.

Pertemuan berikutnya terjadi pada El Clasico edisi Oktober, tepatnya Minggu, 25 Oktober 2026, di Barcelona. Meski Yamal sudah melontarkan candaan tersebut, Cucurella justru tampil lebih baik dan mampu mengantisipasi pergerakan sang winger.

Saat ditanya di pemusatan latihan terbaru Timnas Spanyol apakah dirinya berbicara dengan Lamine Yamal setelah El Clasico, Marc Cucurella menjawab tidak. Ia menegaskan tidak perlu mengatakan apa pun karena timnya meraih kemenangan dan ia merasa bermain bagus.

Cucurella juga menyatakan dirinya tidak suka banyak bicara atau menyombongkan diri. Ia mengaku lebih memilih diam dan menjalankan tugasnya di lapangan, serta menegaskan bahwa ia memang bermain dengan baik.

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Pablo Maffeo dan Sikap Cucurella di Lapangan

Selain membahas duel dengan Lamine Yamal, Marc Cucurella juga menanggapi situasi yang melibatkan Pablo Maffeo dalam pertandingan melawan Valencia. Ia mengaku sudah mengetahui karakter rekan setimnya di Timnas Spanyol itu sebelum laga berlangsung.

Menurut Cucurella, Pablo Maffeo merupakan pemain dengan intensitas tinggi dan karakter yang cukup meledak-ledak saat bertanding. Ia juga mengakui memiliki gaya bermain yang mirip, meski menurutnya tidak sampai seekstrem Maffeo.

Cucurella menegaskan bahwa dirinya dan Pablo Maffeo sudah membicarakan situasi tersebut dan tidak memiliki masalah setelah pertandingan berakhir. Ia menilai emosi di lapangan selesai ketika peluit panjang dibunyikan.