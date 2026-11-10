Marc Bernal Yakin Amankan Posisi Inti Barcelona di Bawah Hansi Flick

Marc Bernal menegaskan keyakinannya merebut tempat inti Barcelona di bawah Hansi Flick, sekaligus menyiapkan perpanjangan kontrak hingga 2031 dan membidik gelar liga.

Marc Bernal terus menunjukkan performa yang meyakinkan di dalam skuad Barcelona, meski persaingan di lini tengah berlangsung ketat. Gelandang berusia 19 tahun itu menegaskan keyakinannya untuk mengamankan posisi inti dalam susunan pemain pelatih Hansi Flick, yang memberinya peluang beruntun untuk membuktikan potensinya.

Bernal menjalani ujian penting saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid di Stadion Metropolitano. Ia tampil sebagai starter di samping Pedri dan bermain selama 74 menit dengan penampilan yang apik, sebelum ditarik keluar setelah menerima kartu kuning.

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Performa Bernal dan Peran Gelandang Nomor 8

Bernal menyatakan dirinya merasa lebih nyaman bermain sebagai gelandang, meski ia juga mampu memerankan peran gelandang nomor 8. Peran tersebut memberinya kebebasan lebih besar untuk masuk ke kotak penalti dan mencetak gol dibandingkan tugas sebagai gelandang bertahan.

Catatan menit bermain Bernal pada musim ini mencapai 577 menit, berkat kepercayaan yang diberikan Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu memberinya kesempatan tampil saat menghadapi Aston Villa, setelah turun minum menggantikan Rodri, serta menurunkannya sebagai starter melawan Paris Saint-Germain selama 60 menit.

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Dalam laga melawan Paris Saint-Germain, Bernal berhadapan dengan Vitinha, pemain asal Portugal yang menjadi salah satu panutannya. Bernal juga menyebut Sergio Busquets sebagai panutan utamanya, dan menggambarkan Vitinha sebagai pemain dengan potensi teknis yang luar biasa.

Pandangan Bernal soal Persaingan dengan Rodri

Bernal mengakui kedatangan Rodri, yang menempati posisi serupa dengan dirinya, membuat persaingan untuk masuk ke skuad utama Barcelona menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menyatakan puas dengan cara Hansi Flick menangani situasi tersebut.

Bernal menilai persaingan di dalam tim itu sehat dan ia menyadari sifat klub yang bersaing untuk semua gelar. Ia juga memuji kepribadian kepemimpinan Rodri di ruang ganti serta kesungguhannya dalam membantu rekan-rekannya, dan menganggapnya sebagai panutan selain Frenkie de Jong, Pedri, dan Gavi.

Menurut Bernal, Hansi Flick, Deco, dan dewan direksi Barcelona menenangkannya segera setelah pengumuman resmi perekrutan Rodri. Mereka menegaskan bahwa musim ini masih panjang dan peluang bermain terbuka bagi semua pemain, sementara Flick dinilai dekat dengan para pemainnya serta sabar menjelaskan catatan teknis mereka.

Target Gelar Liga dan Kontrak hingga 2031

Bernal menegaskan keinginannya untuk bertahan bersama Barcelona dalam jangka panjang, dengan perpanjangan kontrak hingga 2031 yang saat ini sudah dalam tahap persiapan. Ia berharap kesepakatan itu bisa segera ditandatangani, dan urusan tersebut kini diserahkan kepada agennya.

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Dalam wawancara dengan program 'Tot Costa' di radio Catalunya pada Selasa, Bernal juga menyinggung kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid. Ia menilai kemenangan itu sangat penting karena diraih dalam pertemuan langsung memperebutkan puncak klasemen liga, meski para pemain sempat menghadapi kesulitan besar bahkan di dalam ruang ganti.

Bernal menegaskan Barcelona mampu bersaing memperebutkan gelar liga sambil mengakui peningkatan Real Madrid yang terus tampil konsisten. Ia juga menekankan bahwa tujuan terbesar tim adalah meraih gelar Liga Champions Eropa, dengan kewajiban berjuang meraih kemenangan di setiap pertandingan.

Bernal mengakui masih perlu berkembang dari sisi pertahanan, meski ia menilai sudah menunjukkan kemajuan nyata. Ia juga menyebut laga-laga besar memberinya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya, dan ia tidak merasa terburu-buru dalam kariernya.

Pada jeda internasional saat ini, Bernal bergabung bersama timnas Spanyol U-21 setelah dipanggil oleh David Gordo. Kehadirannya di skuad tersebut menjadi kesempatan lanjutan baginya untuk terus berkembang sebelum kembali membela Barcelona.