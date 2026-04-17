Manufaktur Dominasi Perekonomian Jatim, Ekspor Tembus US$30,4 Miliar

Sektor manufaktur menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025, menyumbang 31,32 persen terhadap PDRB dan menyerap 3,58 persen tenaga kerja. Kinerja ekspor Jatim juga impresif, mencapai US$30,4 miliar, didominasi produk non-migas.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menggarisbawahi peran krusial sektor manufaktur dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada tahun 2025, yang mencapai angka signifikan sebesar 31,32 persen. Ia menekankan bahwa kontribusi ini sangat berarti karena sektor manufaktur memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Pernyataan ini disampaikan Emil di Nganjuk, Jawa Timur, pada Jumat, 17 April 2026.

Dominasi manufaktur tidak hanya terukur dari sumbangsihnya terhadap PDRB, tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja. Emil mencatat bahwa sektor manufaktur mampu menyerap sekitar 3,58 persen dari total angkatan kerja di Jawa Timur, menjadikannya sebagai salah satu motor penggerak utama roda perekonomian di provinsi tersebut. Untuk semakin mendongkrak industri padat karya, pemerintah telah mengupayakan berbagai insentif, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung negara sepanjang tahun 2026. Lebih lanjut, Emil memaparkan data ekspor dan impor Jawa Timur. Nilai ekspor tercatat mencapai 1.654, sementara impor berada di angka 1.444. Secara keseluruhan, nilai ekspor Jawa Timur berhasil menembus angka fantastis US$30,4 miliar. Komoditas ekspor unggulan didominasi oleh sektor non-migas, mencakup berbagai produk mulai dari perhiasan, bahan kimia, kayu beserta produk turunannya, kertas, hingga lemak dan minyak hewani serta produk perikanan. Kombinasi antara kekuatan industri manufaktur yang kokoh dan kinerja ekspor yang solid ini, semakin mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terpenting di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur juga memainkan peran vital dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Mulai Tinggalkan Dolar AS, Ini Buktinya!Di tengah dominasi dolar Amerika Serikat (AS)

Hyundai Nekat Tantang Dominasi Mobil Listrik China Lewat Lini IONIQ TerbaruPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Proliga 2026: LavAni Dominasi Samator, Asa GPPI dan Peluang Shin Tae-yongSeri ketiga Proliga 2026 di Semarang menyajikan pertarungan sengit. LavAni kembali menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkan Surabaya Samator, mengukuhkan posisi mereka di grand final. Sementara itu, di sektor putri, Gresik Phonska Pupuk Plus Indonesia berpeluang besar menyalip Jakarta Pertamina Enduro, menciptakan persaingan ketat menuju babak puncak. Di luar lapangan Proliga, mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menikmati momen kuliner di Yogyakarta dan menyatakan keterbukaannya terhadap tawaran melatih di Liga Indonesia. Berita lainnya mencakup rencana Erick Thohir untuk turnamen baru Liga Indonesia, dukungan terhadap pelabelan gizi Nutri-level, harapan FIFA untuk Iran di Piala Dunia 2026, serta rekor penonton di Liga Voli Korea.

Emil Dardak: Manufaktur Jadi Penopang Ekonomi Jawa TimurSektor manufaktur menjadi penopang utama perekonomian Jawa Timur sepanjang 2025. Nilai ekspor Jawa Timur mencapai US$ 30,4 miliar.

BI: Kinerja Manufaktur RI Ekspansif, PMI Capai 52,03% di Q1-2026Bank Indonesia mencatat kinerja industri pengolahan triwulan I-2026 meningkat ke fase ekspansi dengan PMI-BI 52,03%.

Orderan Naik, Manufaktur RI Tancap Gas di Awal 2026PMI-BI triwulan I 2026 naik ke 52,06 persen, menandakan manufaktur RI masuk fase ekspansi didorong kenaikan produksi dan pesanan, meski tenaga kerja masih tertek

