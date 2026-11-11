Manuel Neuer cedera depankan pelatihan, Bayern Munich mulai mencari gawang pengganti. Artikel memaparkan detail cedera, rekor liga, dan dampak klub.

Manuel Neuer, kiper veteran Bayern Munich, mengalami robekan parsial pada tendon di kaki kanannya saat bertanding melawan Mainz di Liga Jerman. Kehilangan pemain kunci ini akan memerintahkan klub mencari gawang pengganti dalam hitungan bulan.

Cepat Respon Terhadap Cedera Neuer

Setelah resmi terlepas dari tribun selama babak pertama, pemain keturunan Jerman tersebut tidak bisa melanjutkan pertandingan. Jonas Urbig digantikan sebagai gawang pengganti, namun keputusan untuk menundukan kronis Lebih likely melanjutkan proses rehabilitasi menjadi bola. Klub mencatakan akan absen baru-baru lagi sekitar dua bulan.

Also read Bayern Munich pertimbangkan perekrutan mengejutkan Loris Karius dalam perombakan posisi kiper untuk era pasca-Manuel Neuer

Strategi Pemilihan Gawang Pengganti

Bayern Munich kini mengevaluasi calon utama atau sekunder untuk posisi gawang. Oliver Baumann, Bernd Leno, dan Loris Karius dibacukkan sebagai opsi utama, bersama kandidat lain yang diidentifikasi dari kader atau transfer masuk. Keputusan akhir dipengaruhi oleh data rehabilitasi, jadwal kompetisi, dan kebutuhan taktis jangka menengah.

Advertisement

Pencapaian Rekor Neuer di Liga Champions

Walau cedera menandai fase baru bagi Neuer, ia tetap menoreh sejarah di Liga Champions. Pada unggulan melawan Atletico Madrid, ia mencatatkan pertandingan ke-164 di kompetisi tersebut, mengungguli rekor pemain Jerman sebelumnya. Ia kabar secara persegi‑tiga, tercerahkan sepuluh para pemain lainnya, termasuk Lionel Messi dan Thomas Müller. Fokus klub kini menyesuaikan strategi dengan siklus permainan yang lebih memadai bagi pemain senior sekaligus mempersiapkan cadangan gawang.