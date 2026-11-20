Bayern Munich mengizinkan Manuel Neuer rehabilitasi di Brasil. Kiper ini terlihat di Vespa bersama wanita tak dikenal saat memulihkan cedera kaki sejak November.

Kiper andalan Bayern Munich, Manuel Neuer, kembali menjadi sorotan publik internasional setelah muncul dalam sebuah video yang viral di Brasil. footage tersebut menunjukkan Neuer mengendarai sepeda motor jenis Vespa bersama seorang wanita yang identitasnya hingga kini masih menjadi misteri.

Munculnya gambar ini memicu spekulasi luas di tengah masa pemulihan cedera yang sedang dijalaninya.

Keberadaan Neuer di Amerika Selatan ini terjadi pada saat ia sedang dalam proses rehabilitasi intensif. Sebelumnya, sang kiper menghabiskan waktu untuk perawatan di fasilitas resmi klub Bayern Munich yang berlokasi di Säbener Straße, Munich. Namun, manajemen klub kemudian memberikan izin khusus agar ia dapat melanjutkan program pemulihan fisiknya di luar Jerman.

Cedera serius yang dialami Neuer bermula pada tanggal 7 November silam. Insiden tersebut terjadi saat Bayern Munich menjalani pertandingan melawan Mainz yang berakhir dengan kemenangan skor 2-1 untuk tim Bavaria. Baru sebelum babak pertama usai, Neuer terpaksa harus meninggalkan lapangan lapangan karena mengalami masalah fisik.

Pemeriksaan medis saat itu mengungkapkan bahwa Neuer mengalami robekan sebagian pada tendon kaki kanannya. Kondisi tersebut memaksanya untuk menerima perawatan medis darurat dan membuatnya tidak mampu melanjutkan kompetisi. Sejak saat itu, tim medis klub telah menyusun strategi khusus untuk mengembalikan kebugaran pemain senior ini.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, secara resmi menyetujui rencana perjalanan rehabilitasi ke Brasil. Keputusan strategis ini diambil dengan alasan mempertimbangkan kondisi terkini sang kiper. Sebagai konsekuensinya, Eberl membatalkan jadwal kunjungan resmi yang sebelumnya telah direncanakan ke salah satu klub suporter Bayern Munich di negara asalnya.

Spesialis medis dari klub memberikan pernyataan resmi kepada publik melalui harian lokal. Mereka menegaskan bahwa manajemen klub telah menyetujui permintaan Neuer untuk melanjutkan rehabilitasi di lokasi lain. Persetujuan ini diberikan dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan yang membutuhkan perubahan lingkungan atau metode perawatan khusus.

Prognosis medis saat ini memperkirakan Neuer akan absen setidaknya hingga akhir tahun. Ketidakhadiran panjang ini mendorong pihak klub untuk menyusun program pemulihan yang komprehensif. Tujuannya adalah memastikan Neuer kembali ke kondisi prima sebelum musim kompetisi berlanjut, tanpa risiko cedera berulang yang lebih parah.

Selain aspek medis, fokus perhatian publik juga tertuju pada wanita yang terlihat bersamanya di Brasil. Foto-foto yang beredar menunjukkan Neuer mengendarai Vespa dengan wanita tersebut duduk tepat di belakangnya. Lokasi penggambaran ini diyakini berada di depan sebuah pusat medis tempat Neuer menjalani sesi rehabilitasi harian.

Berbagai laporan awal menyebut bahwa wanita yang tidak dikenal itu kemungkinan besar adalah seorang fisioterapis profesional. Namun, media seperti Bild belum dapat memperoleh informasi pasti mengenai identitas resmi maupun status profesi wanita tersebut. Hubungan profesional antara keduanya belum dapat diverifikasi secara independen oleh wartawan.

Situasi ini semakin diperburuk oleh kabar yang beredar mengenai kehidupan pribadi Neuer. Sebelumnya, media telah mengungkap bahwa kiper asal Jerman tersebut sedang dalam proses perpisahan dengan istrinya, Anika. Anika yang saat itu berusia 26 tahun diketahui baru saja menyambut kelahiran anak kedua mereka pada akhir Agustus lalu.

Laporan mengenai perpisahan ini muncul hanya beberapa hari setelah kelahiran sang anak. Neuer dikabarkan telah meninggalkan vila tempat tinggalnya bersama sang istri yang terletak di tepi Danau Tegernsee. Peristiwa ini menambah kompleksitas berita dan meningkatkan ketertarikan media terhadap pergerakan kiper tersebut.

Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang mengaitkan wanita yang terlihat di Brasil dengan perkembangan personal tersebut. Publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari tim manajemen maupun pihak Neuer sendiri mengenai identitas wanita yang terlihat dalam video tersebut. Spekulan tetap berlanjut seiring dengan proses pemulihan kesehatan sang kiper.