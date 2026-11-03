Manuel Neuer Kembali Pimpin Bayern Munich Lawan Atletico Madrid

Manuel Neuer kembali memimpin Bayern Munich melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano pada pekan keempat Liga Champions Eropa, Selasa malam.

Kiper gaek Manuel Neuer kembali dimainkan sebagai pemimpin lini belakang Bayern Munich dalam laga melawan Atletico Madrid pada Selasa malam di Stadion Metropolitano. Pertandingan ini menjadi bagian dari pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, dan kedua tim sama-sama mengincar hasil terbaik untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Laga ini juga menjadi perhatian karena Bayern Munich datang dengan catatan performa yang belum stabil di kompetisi tersebut. Atletico Madrid, sebagai tuan rumah di Stadion Metropolitano, akan menghadapi tim asal Bavaria dengan keunggulan bermain di kandang sendiri.

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Manuel Neuer Kembali Jadi Starter di Metropolitano

Manuel Neuer kembali ditempatkan sebagai starter untuk Bayern Munich dalam laga menghadapi Atletico Madrid. Kehadiran kiper asal Jerman ini mengakhiri absensinya dalam tiga pertandingan terakhir timnya.

Neuer terakhir kali bermain pada pekan ketiga Liga Champions Eropa, ketika Bayern Munich berhadapan dengan Arsenal. Pertandingan tersebut berakhir dengan hasil imbang 2-2, dan menjadi laga terakhir yang dijalani Neuer sebelum dirinya absen dari skuad utama.

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Dengan kembalinya Neuer, Bayern Munich mendapatkan kembali figur berpengalaman di bawah mistar gawang. Posisi kiper menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan tim saat menghadapi serangan lawan di level Eropa.

Michael Olise Starter di Tengah Keraguan Cedera

Michael Olise tetap dimainkan sebagai starter oleh Bayern Munich meski keikutsertaannya sempat diragukan. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera pada pertandingan terakhir timnya melawan Borussia Dortmund.

Keraguan terhadap kondisi Olise membuat laga ini menjadi sorotan tersendiri. Pelatih Bayern Munich memutuskan untuk tetap memasukkan Olise ke dalam susunan pemain inti, sehingga pemain sayap tersebut akan kembali diuji kebugarannya di panggung Liga Champions Eropa.

Di kubu Atletico Madrid, Diego Simeone selaku pelatih mengandalkan duet Julian Alvarez dan Alexander Sorloth untuk memimpin lini serang. Keduanya diharapkan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Bayern Munich di Stadion Metropolitano.

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Posisi Klasemen Bayern Munich dan Atletico Madrid

Bayern Munich saat ini menempati peringkat kelima belas dalam klasemen Liga Champions Eropa dengan koleksi 5 poin. Posisi tersebut tercatat setelah tiga pekan fase liga berlalu.

Atletico Madrid berada di peringkat kedelapan belas dengan selisih satu poin dari Bayern Munich. Kedekatan jarak poin ini membuat setiap hasil pertandingan pekan keempat memiliki arti penting bagi kedua tim dalam upaya memperbaiki posisi di klasemen.

Laga Selasa malam ini menjadi kesempatan bagi Bayern Munich dan Atletico Madrid untuk mengubah peta persaingan di fase liga. Hasil pertandingan di Stadion Metropolitano akan langsung memengaruhi posisi kedua tim pada klasemen sementara Liga Champions Eropa.