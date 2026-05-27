Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Ingin Segera Divonis

Immanuel Ebenezer alias Noel, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menyatakan keinginannya untuk segera mendapatkan vonis dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3. Istrinya, Silvia, menjenguknya di Rutan KPK dan menyampaikan harapan keluarga agar putusan adil dan seringan mungkin. Jaksa menuntut Noel lima tahun penjara, denda Rp250 juta, dan uang pengganti Rp1,435 miliar.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan keinginannya untuk segera mendapatkan vonis dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Hal ini disampaikan oleh istrinya, Silvia, setelah menjenguk Noel di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Mei 2026, dalam rangka kunjungan Iduladha 1447 Hijriah. Silvia mengungkapkan bahwa suaminya sangat menantikan sidang putusan yang dijadwalkan akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada tanggal 4 Juni 2026.

"Ya curhatnya sih semoga cepat selesai ya ininya kasus di persidangan kasih ini kan, gitu. Biar buru-buru divonis lah gitu. Gimana nantinya kan kita tunggu tanggal 4 Juni untuk vonisnya," ujar Silvia di lokasi. Ia menambahkan bahwa pihak keluarga berharap putusan terhadap Noel akan diberikan secara adil dan seringan-ringannya.

Dalam kunjungan tersebut, Silvia membawakan sejumlah menu makanan untuk Noel, seperti nasi kebuli, pastel, jeruk, hingga air kelapa.

"Sama tadi ada susulan lagi tuh nasi ayam ikan apa ya, nila kalau nggak salah sama sayur asem," tandasnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK telah menuntut Noel dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun. Jaksa menilai Noel terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026, jaksa menyatakan, "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun.

" Selain itu, jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp250 juta. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang maksimal satu tahun satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tidak dibayar, kekayaan Noel akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

Lebih lanjut, jaksa juga menuntut agar Noel membayar uang pengganti sebesar Rp4,435 miliar, dikurangi Rp3 miliar yang sudah dikembalikan kepada KPK. Dengan demikian, sisa uang pengganti yang harus dibayarkan adalah Rp1,435 miliar, dengan subsider dua tahun penjara. Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Noel saat menjabat sebagai Wamenaker. Nilai dugaan penerimaan gratifikasi mencapai miliaran rupiah.

Proses hukum telah berjalan sejak Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sidang vonis yang akan digelar pada 4 Juni 2026 menjadi momen penting bagi Noel dan keluarganya. Silvia berharap agar suaminya mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Sementara itu, publik menanti keputusan majelis hakim terkait kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara ini.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut sertifikasi K3 yang penting bagi keselamatan pekerja. KPK terus berkomitmen memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan. Dengan vonis yang akan datang, diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya





