Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim Menjalani Pemeriksaan di KPK

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (8/6/2026). Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Mindanao Selatan, Filipina, pada Senin (8/6/2026) pagi waktu setempat. Persija Jakarta menunjuk Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala menggantikan posisi Mauricio Souza. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdampak langsung pada lonjakan harga kedelai impor.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/6/2026). Ini merupakan pemeriksaan perdana Silmy Karim setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada 4 Juni 2026.

Silmy Karim merupakan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (8/6/2026). Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana Silmy Karim setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada 4 Juni 2026. Gempa Berkekuatan Magnitudo 7,8 Guncang Filipina, Sejumlah Bangunan Ambruk Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Mindanao Selatan, Filipina, pada Senin (8/6/2026) pagi waktu setempat. Gempa kuat tersebut memicu kerusakan di sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas warga.

Puing-puing bangunan berserakan di jalan, tim darurat dan penyelamat bersama warga mulai melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang terdampak. Hingga kini, otoritas kebencanaan setempat masih terus melakukan proses verifikasi kepastian jumlah korban baik jiwa maupun luka di lapangan. Persija Jakarta menunjuk Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala menggantikan posisi Mauricio Souza. Secara resmi, Shin Tae-yong, diperkenalkan kepada publik di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6/2026) siang WIB.

Ia menandatangani kontrak tiga tahun (2 tahun plus opsi perpanjangan satu tahun) untuk memimpin klub berjuluk Macan Kemayoran mulai musim 2026/2027. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menargetkan membawa Persija meraih prestasi terbaik. Sebelumnya, Persija resmi mengakhiri kerja sama dengan Mauricio Souza setelah gagal memenuhi target manajemen tim Macan Kemayoran untuk juara Super League musim 2025/2026. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel.

Aksi ini menandai konfrontasi langsung pertama kedua negara sejak gencatan senjata diberlakukan pada April 2026. Sirene peringatan serangan udara sempat berbunyi di sejumlah wilayah, sementara sistem pertahanan udara Israel diaktifkan untuk mencegat proyektil yang datang. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Ichilov, Tel Aviv, Israel, terpaksa dievakuasi ke fasilitas bawah tanah untuk melindungi dari ancaman serangan udara. Langkah taktis ini diambil guna mengantisipasi risiko keamanan yang tinggi akibat eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdampak langsung pada lonjakan harga kedelai impor. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp 9.000 per kilogram naik menjadi Rp 10.000 per kilogram. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pengusaha, karena harga kedelai yang naik dapat mempengaruhi harga bahan pangan lainnya





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