Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, telah selesai diinterogasi selama sekitar 9,5 jam di Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ia ditahan setelah examination reveals intervensi dalam pengadaan barang dan jasa dengan imbalan insentif miliaran rupiah.

Sony Sonjaya , mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), telah selesai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung , pada Kamis (18/6/2026) malam.

Proses pemeriksaan berlangsung sekitar 9,5 jam, dimulai pukul 09.25 WIB hingga berakhir pukul 19.11 WIB. Setelah selesai, Sony keluar dari gedung dikawal dua petugas Kejaksaan Agung yang mengenakan seragam dinas lapangan biru dongker. Tangan Sony diborgol, namun petugas tetap menggandengnya. Saat dicecar pertanyaan oleh media, Sony Diam dan memilih untuk tidak memberikan respons.

Dalam mobil tahanan, ia tetap duduk membelakangi awak media, menunjukkan sikap yang firmly menutup diri. Kasus ini menegaskan tremendo sorotan publik terhadap pengelolaan program MBG yang zugy memiliki tujuan untuk meningkatkan gizi anak-indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Sony Sonjaya. Kelimanya ditahan selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus.

Salah satu charged conduct adalah intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa. Sebagai imbalan, yayasan yang terafiliasi dengan pelaku menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya. Skema ini mengindikasikan adanya praktik korupsi yang sistematis dalam pengelolaan dana publik untuk program pangan-school yang ditujukan untuk anak-anak usia sekolah





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