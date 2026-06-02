Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Usai Menjalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (2/6/2026). Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol belakang Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam.

Api yang diduga dipicu oleh korsleting listrik ini baru berhasil dipadamkan total pada Selasa (2/6/2026) dini hari WIB setelah berkobar selama sekitar 7 jam. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, menyebut 304 bangunan hangus terbakar (termasuk ratusan rumah semipermanen warga dan kios pasar). Sementara, 354 Kepala Keluarga (KK) dengan total 620 hingga 679 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Tercatat 8 orang warga mengalami luka-luka dan sesak napas akibat menghirup asap, dan kini telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendirikan posko pengungsian sementara dan tenda darurat di Lapangan Serbaguna, Jalan Benyamin Sueb. Bantuan logistik serta dapur umum dari BPBD Jakarta, Dinas Sosial, PMI, Baznas, hingga Brimob Polda Metro Jaya sudah disiagakan di lokasi untuk membantu warga terdampak.

Timnas voli putri Indonesia resmi dilepas oleh Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Skuad ini ditargetkan menembus minimal empat besar dalam ajang Piala AVC Putri 2026 yang diselenggarakan di Candon City Arena, Filipina, pada 6-14 Juni 2026. Timnas putri beranggotakan 14 pemain, perpaduan antara atlet senior dan pemain muda jebolan tim nasional U-21.

Perpaduan tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda guna menghadapi persaingan ketat di turnamen Piala AVC Putri 2026. Rusia kembali melancarkan gelombang serangan udara skala besar yang menargetkan kota Kyiv dan berbagai wilayah di Ukraina. Operasi pengeboman ini mencakup kombinasi ratusan drone peledak dan puluhan rudal. Serangan tersebut menewaskan setidaknya sembilan orang, termasuk empat korban jiwa di Kyiv, serta melukai puluhan warga lainnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin resmi menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 2 Juni 2026. Pertemuan akan memperkuat komitmen bilateral kedua negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pertahanan baru





