Mantan Mendikbud Nadiem Tidak Hadiri Sidang Kasus Korupsi Chromebook

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek berlangsung tanpa kehadiran Nadiem Anwar Makarim dan tim kuasa hukumnya. Negara diduga mengalami kerugian hingga Rp2,18 triliun.

Jakarta, 22 April 2026 – Sidang kasus dugaan korupsi program pengadaan Chromebook (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu sore.

Namun, sidang kali ini berlangsung tanpa kehadiran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, maupun tim kuasa hukumnya. Ketidakhadiran Nadiem dan para pengacara tersebut menimbulkan tanda tanya, namun pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak memberikan penjelasan mengenai alasan absennya mereka. JPU Roy Riadi hanya menyatakan bahwa penuntut umum telah hadir, namun penasihat hukum tidak tampak di persidangan.

Nadiem sendiri, menurut informasi, tidak dihadirkan secara fisik karena alasan sakit, meskipun ia dilaporkan telah bersiap di ruang tahanan pengadilan. Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi yang terjadi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa Chromebook, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 hingga 2022. Negara diduga mengalami kerugian finansial yang signifikan, mencapai Rp2,18 triliun. Dugaan korupsi ini dilakukan dengan tidak mengikuti perencanaan pengadaan yang semestinya dan mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku.

Nadiem Anwar Makarim didakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Selain itu, terdapat satu tersangka yang masih dalam status buron, yaitu Jurist Tan. Rincian kerugian negara mencakup Rp1,56 triliun yang berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, serta kerugian senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp621,39 miliar, akibat pengadaan Chromebook yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi program digitalisasi pendidikan.

Lebih lanjut, jaksa menduga bahwa Nadiem Anwar Makarim telah menerima sejumlah dana sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), yang kemudian disalurkan melalui PT Gojek Indonesia. Sumber utama dana PT AKAB diduga berasal dari investasi yang dilakukan oleh Google, dengan nilai mencapai 786,99 juta dolar AS.

Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan dalam kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, di mana terdapat perolehan harta berupa surat berharga senilai Rp5,59 triliun. Atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, Nadiem Anwar Makarim terancam hukuman pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkembangan kasus ini terus menjadi perhatian publik, mengingat implikasinya terhadap tata kelola pendidikan dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar dengan harapan dapat mengungkap fakta-fakta yang lebih rinci dan membawa keadilan bagi negara dan masyarakat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nadiem Anwar Makarim Korupsi Chromebook Kemendikbudristek Pengadilan Tipikor Digitalisasi Pendidikan

United States Latest News, United States Headlines

