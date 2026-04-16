Mantan Kiper Timnas Austria, Alexander Manninger, Meninggal dalam Kecelakaan Kereta Tragis

Mantan penjaga gawang timnas Austria dan Juventus, Alexander Manninger, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang melibatkan kereta api di Salzburg. Insiden tragis ini terjadi di perlintasan tanpa palang di Nussdorf am Haunsberg, yang mengakibatkan minivan yang dikendarainya bertabrakan dengan kereta lokal.

Dunia sepak bola berduka atas kepergian Alexander Manninger , mantan kiper tangguh tim nasional Austria dan beberapa klub Eropa ternama, termasuk Juventus . Manninger dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis yang melibatkan kereta api di Nussdorf am Haunsberg, Salzburg, pada Kamis (16/4/2026). Insiden nahas ini terjadi sekitar pukul 08.20 pagi waktu setempat di sebuah perlintasan kereta yang tidak dilengkapi palang pintu.

Mobil minivan yang dikemudikan oleh Manninger dilaporkan bertabrakan dengan sebuah kereta lokal di perlintasan tersebut. Benturan keras menyebabkan kendaraan korban terseret beberapa meter dan mengalami kerusakan parah. Pihak berwenang setempat mengonfirmasi bahwa, beruntung, tidak ada penumpang atau masinis kereta yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Tim Palang Merah dan unit pemadam kebakaran sukarela segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan. Petugas pertolongan pertama yang tiba di lokasi berusaha memberikan pertolongan medis termasuk menggunakan defibrilator, namun upaya tersebut tidak berhasil menyelamatkan nyawa Manninger yang pada saat kejadian diketahui seorang diri di dalam mobilnya. Alexander Manninger, yang dikenal dengan kepiawaiannya di bawah mistar gawang, mengakhiri usia 48 tahun. Kabar duka ini sontak menimbulkan kesedihan mendalam, dan ucapan belasungkawa mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Red Bull Salzburg, klub yang menjadi tempat Manninger mengawali karier profesionalnya dan merupakan klub kota kelahirannya. "Kami berduka atas kehilangan mantan pemain kami, Alexander Manninger, yang secara tragis kehilangan nyawanya dalam kecelakaan lalu lintas," demikian pernyataan resmi dari klub tersebut. Penyebab pasti dari kecelakaan tragis ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh otoritas terkait. Atas instruksi dari kejaksaan, seorang ahli kecelakaan bernama Gerhard Kronreif telah ditugaskan untuk merekonstruksi kronologi kejadian secara rinci. Kronreif menjelaskan kepada Kronen Zeitung bahwa analisis data elektronik dari kendaraan korban akan sangat membantu, termasuk mengenai perilaku pengemudi. Selain itu, data dari kereta api juga akan turut diperiksa untuk memastikan apakah sinyal merah di perlintasan sudah aktif pada waktunya. Informasi awal menunjukkan bahwa Manninger tidak didampingi siapa pun saat kecelakaan terjadi. Manninger, yang lahir di Salzburg pada 4 Juni 1977, memiliki catatan 33 penampilan membela tim nasional Austria. Ia juga merupakan bagian dari skuad Austria yang berlaga di Piala Eropa 2008. Perjalanan panjang karier profesionalnya di kancah sepak bola Eropa berakhir pada tahun 2017, ketika ia pensiun sebagai kiper cadangan di klub Liverpool di bawah arahan manajer Juergen Klopp. Kepergian mendadak Alexander Manninger menjadi kehilangan besar bagi dunia sepak bola Austria dan internasional, meninggalkan warisan performa gemilang dan dedikasi selama bertahun-tahun





