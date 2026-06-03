Mantan Kepala BGN Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

Kejaksaan Agung menetapkan mantan kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis . Penetapan ini disampaikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi.

Dalam keterangan pers, Syarief menyebutkan bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan, tim penyidik menetapkan Dadan Hindayana sebagai kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Lodewyk Pusung sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025 sampai tahun 2026. Sebelumnya, Dadan, Sony, dan Lodewyk telah digelandang ke dalam mobil tahanan Jampidsus Kejagung oleh penyidik





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Korupsi Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Kejaksaan Agung

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