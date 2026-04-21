Mantan Kadis LH DKI Jakarta Ditetapkan Tersangka Terkait Tragedi Longsor Sampah Bantargebang

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah kegagalan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang memicu longsor maut yang menewaskan tujuh orang pada Maret 2026.

Penetapan Asep Kuswanto , mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sebagai tersangka pada 20 April 2026 menjadi titik balik penegakan hukum dalam kasus kegagalan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kasus ini bermula dari akumulasi kelalaian panjang yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam merespons sanksi administratif yang telah diterbitkan oleh pemerintah sejak akhir tahun 2024.

Tragedi memilukan akhirnya pecah pada 8 Maret 2026, ketika tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik mengalami longsor hebat. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa tujuh orang warga sekitar dan menyebabkan enam orang lainnya mengalami luka-luka serius yang memerlukan penanganan medis intensif. Pemerintah provinsi dan pusat menilai bahwa insiden ini seharusnya dapat dihindari jika pengelola mematuhi aturan ketat yang telah ditetapkan sejak jauh-jauh hari. Kronologi hukum kasus ini menunjukkan adanya pengabaian sistematis. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), pemerintah secara resmi menerbitkan sanksi administratif Nomor 13646 Tahun 2024 terhadap pengelola TPST Bantargebang pada Desember 2024. Namun, hasil pengawasan berkala yang dilakukan antara April hingga Mei 2025 justru memperlihatkan bahwa pengelola masih berada dalam status tidak taat. Pemerintah sempat mewajibkan adanya audit lingkungan komprehensif pada September 2025, tetapi di lapangan, tidak ditemukan langkah perbaikan signifikan dalam tata kelola sampah. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa kasus ini merupakan akumulasi dari pengabaian yang sudah berlangsung lama, bukan sekadar kelalaian sesaat, mengingat peringatan resmi sebenarnya sudah dilayangkan berkali-kali sejak tahun 2024. Menanggapi situasi tersebut, penyidik yang bekerja sama dengan Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara menyeluruh sebelum akhirnya menetapkan Asep Kuswanto sebagai tersangka. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan limbah di Indonesia. Asep Kuswanto kini harus menghadapi ancaman pidana berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia dijerat dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun serta denda Rp500 juta. Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membawa konsekuensi denda maksimal mencapai Rp1 miliar. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan bahwa kelalaian dalam menjaga integritas lingkungan dapat berujung pada konsekuensi pidana yang sangat serius dan dampak kemanusiaan yang mendalam





