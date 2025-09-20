Mantan Dirut Investree Masuk Daftar Red Notice Interpol, OJK Terus Upaya Pemulangan

Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, yang menjadi buronan OJK, telah masuk daftar Red Notice Interpol. OJK berkomitmen memulangkan Adrian dan menindak tegas pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan.

Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengumumkan bahwa mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Asharyanto Gunadi , yang menjadi buronan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), telah masuk dalam daftar Red Notice Interpol . Informasi ini disampaikan oleh Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, pada Sabtu, 20 September 2025. “Sudah lama kami ajukan Red Notice tersebut dan sudah terbit,” jelas Untung, mengkonfirmasi kabar tersebut.

Ia menambahkan bahwa meskipun Red Notice telah diterbitkan, statusnya tidak dapat diakses publik secara langsung melalui situs Interpol. Akses terbatas hanya diberikan kepada aparat penegak hukum. “Ada (di situs Interpol), yang bisa lihat hanya aparat penegak hukum. Memang tidak semua IRN itu dipublish dan dapat dilihat oleh masyarakat umum,” papar Untung. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan efektivitas penegakan hukum. Adrian Asharyanto Gunadi dilaporkan masih berada di Doha, Qatar. Upaya pemulangannya ke Indonesia menghadapi tantangan karena otoritas Qatar lebih memilih mekanisme ekstradisi melalui Central Authority. Untung menjelaskan bahwa Qatar tidak bersedia menggunakan mekanisme Interpol Channel, seperti Handling Over atau deportasi, sebagai cara untuk memulangkan Adrian. “Mereka tidak mau dilakukan melalui mekanisme Interpol Channel yaitu Handling Over ataupun deportasi. Itu kendalanya,” ujar Untung, menyoroti kesulitan yang dihadapi dalam proses pemulangan. Situasi ini membutuhkan koordinasi intensif antara aparat penegak hukum Indonesia dan otoritas Qatar untuk mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.\Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung proses hukum terhadap Adrian Gunadi. Adrian telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dan kini berstatus Red Notice. Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, pada Sabtu, 26 Juli 2025, menyampaikan, “Sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum, OJK terus mendorong proses pemulangan Sdr. Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri.” OJK juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan otoritas Qatar yang mengizinkan Adrian, yang telah berstatus tersangka di Indonesia, untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer JTA Investree Doha Consultancy. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang merugikan upaya penegakan hukum dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas perusahaan tersebut. OJK berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menangani situasi ini. “OJK akan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Sdr. Adrian ke tanah air,” tegas Ismail Riyadi. OJK menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk memastikan keadilan dan melindungi kepentingan publik.\Selain itu, OJK telah mengambil tindakan terhadap Investree, termasuk pencabutan izin usaha pada 21 Oktober 2024. Pencabutan izin ini disebabkan oleh ketidakmampuan Investree memenuhi persyaratan ekuitas minimum serta pelanggaran lainnya terhadap peraturan yang berlaku. Adrian Asharyanto Gunadi juga telah dijatuhi sanksi berat, termasuk larangan menjadi pihak utama di industri keuangan, pemblokiran rekening, dan penelusuran aset. Ismail Riyadi juga menjelaskan bahwa OJK telah menetapkan Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. OJK menegaskan konsistensi dan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan integritas industri jasa keuangan. “Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Ismail Riyadi. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan OJK dalam menindak tegas pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan





