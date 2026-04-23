Mantan Direktur Pertamina: Pengadaan LNG Tak Butuh Izin RUPS dan Dewan Komisaris

Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas Pertamina, membantah tuduhan korupsi terkait pengadaan LNG Corpus Christi. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan LNG pada masanya tidak memerlukan persetujuan RUPS atau izin dewan komisaris, merujuk pada memo legal internal perusahaan. Kasus ini melibatkan tuntutan pidana penjara dan denda terhadap Hari dan Yenni Andayani.

Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Hari Karyuliarto , memberikan keterangan setelah sidang replik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis. Hari menegaskan bahwa proses pengadaan gas alam cair ( LNG ) di Pertamina pada masa jabatannya tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun izin dari dewan komisaris.

Pernyataan ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas tuduhan terkait dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) yang menjeratnya dan Yenni Andayani, mantan Direktur Gas Pertamina periode 2012-2013. Hari menjelaskan bahwa terdapat memo legal yang menguatkan praktik tersebut. Memo tersebut, yang dibuat oleh Alan Frederick, mantan pejabat Pertamina periode 2011-2015, secara jelas menyatakan bahwa penandatanganan kontrak dengan Corpus Christi tidak memerlukan izin dewan komisaris maupun persetujuan RUPS.

Memo ini, menurut Hari, menjadi dasar dan acuan bagi pihaknya dalam melakukan penandatanganan kontrak pengadaan LNG sekitar tahun 2013. Ia menekankan bahwa sudah 12 tahun berlalu sejak kejadian tersebut, sehingga mempertanyakan alasan dipermasalahkannya hal ini saat ini. Hari juga menyayangkan adanya pihak di luar Pertamina yang mengklaim bahwa pengadaan LNG memerlukan izin komisaris, padahal praktik serupa telah dilakukan berkali-kali tanpa izin tersebut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terdapat berbagai pengadaan LNG lainnya, termasuk yang dengan Corpus Christi, yang justru mengalami kerugian selama pandemi COVID-19. Namun, Hari menekankan bahwa kontrak dengan Corpus Christi tidak menyebabkan kerugian negara. Meskipun sempat mengalami kerugian sebesar 113 juta dolar AS pada masa pandemi, kontrak tersebut justru menghasilkan keuntungan sebesar 210 juta dolar AS pada tahun 2019, 2022, 2023, dan 2024. Ia membantah tuduhan bahwa pengadaan LNG CCL merugikan keuangan negara sebesar 1,77 triliun rupiah.

Dalam persidangan, Hari dan Yenni Andayani dituntut hukuman pidana penjara masing-masing selama enam tahun enam bulan dan lima tahun enam bulan, serta denda sebesar Rp200 juta. Jaksa penuntut umum menduga bahwa keduanya memperkaya Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, dan CCL.

Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan dari Cheniere Energy Inc. Sementara Yenni Andayani dituduh mengusulkan penandatanganan perjanjian jual beli LNG tanpa kajian keekonomian dan risiko yang memadai, serta tanpa adanya pembeli LNG yang terikat perjanjian. Perbuatan mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah tokoh penting di Pertamina dan menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola pengadaan LNG di perusahaan plat merah tersebut





