Mantan Brimob Dedy Wiratama Ditahan di Bareskrim Polri, Diperiksa Tim Gabungan Narkotika

Bripka Dedy Wiratama, mantan anggota Brimob yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba Gang Langgar Samarinda, tiba di Bareskrim Polri pada 5 Juni 2026 dan langsung diborgol serta dibawa ke ruang pemeriksaan. Direktur TPN Bareskrim, Brigjen Eko Hadi Santoso, memastikan pemeriksaan oleh tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC. Kasus ini bertepatan dengan usulan Komisi III DPR yang melarang afiliasi anggota Polri dengan ormas demi menjaga netralitas institusi.

Pada Jumat sore, 5 Juni 2026, mantan anggota Brimob yang dikenal dengan sebutan Bripka Dedy Wiratama tiba di kantor Bareskrim Polri yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Kedatangan Dedy disambut dengan pengamanan ketat dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dit. TPN) Bareskrim. Ia muncul di depan gedung pada pukul 15.18 WIB dengan mengenakan kemeja biru, sementara kedua tangannya masih diborgol. Penampakan ini menarik perhatian wartawan yang berbondong‑bondong mengumpulkan diri di sekitar pintu masuk, berharap dapat memperoleh keterangan terkait peran Dedy dalam jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di kawasan Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Meskipun tekanan media, Dedy memilih untuk bersikap diam total, menolak memberikan pernyataan apa pun kepada siapa pun yang menanyakannya. Ia langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, proses pemeriksaan Dedy akan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Subdirektorat IV dan Satgas Narkotika Internasional dan Kriminal (NIC) di bawah naungan Direktorat yang sama.

Eko menegaskan bahwa tim gabungan tersebut memiliki wewenang penuh untuk menelusuri jejak peredaran narkoba yang melibatkan Dedy, termasuk memeriksa bukti‑bukti fisik, saksi, serta data komunikasi yang terkait.

"Oknum Brimob tersebut akan menjalani pemeriksaan pidana narkotika oleh tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim," ujar Eko dalam keterangannya pada Kamis, 4 Juni 2026, menegaskan komitmen lembaga dalam menindak tegas semua elemen yang terlibat dalam jaringan narkotika, tanpa pandang bulu. Kasus ini muncul bersamaan dengan usulan Komisi III DPR yang menuntut agar seluruh anggota Polri dilarang memiliki afiliasi dengan organisasi‑organisasi massa (ormas) demi menjaga netralitas institusi kepolisian.

Usulan tersebut menjadi sorotan publik karena menyoroti potensi konflik kepentingan antara aparat penegak hukum dengan kelompok‑kelompok yang memiliki agenda politik atau sosial tertentu. Dalam konteks ini, keberadaan Dedy sebagai mantan anggota Brimob yang dikaitkan dengan jaringan narkoba menambah urgensi diskusi mengenai integritas dan independensi aparat keamanan. Pemerintah dan lembaga legislatif masing‑masing menyiapkan langkah‑langkah lanjutan, termasuk pembentukan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat serta peningkatan transparansi dalam proses penuntutan kasus‑kasus korupsi dan narkotika{... }. Sementara proses hukum masih





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Narkotika Brimob Bareskrim Polri Gang Langgar Netralitas Polri

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