Mantan Asisten Kim Lim Dijatuhi Hukuman Penjara Karena Pencurian Jam Patek Philippe

Tey diancam dua tahun penjara dan denda karena mencuri jam tangan Patek Philippe senilai Rp1,04 miliar serta uang tunai dari kantor KL Health milik Kim Lim.

Mantan asisten HRD di perusahaan kecantikan KL Health, yang dimiliki oleh sosialita Singapura Kim Lim, telah dijatuhkan hukuman penjara selama dua puluh dua bulan oleh pengadilan Singapura pada Senin (2/11/2026). Kasus ini mengungkap rantai pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh karyawan tersebut terhadap majikannya, termasuk pencurian barang mewah bernilai tinggi dan penyalahgunaan dana perusahaan. Pengadilan memutuskan sanksi tegas ini setelah mempertimbangkan lima dakwaan utama yang telah diakui bersalah oleh terdakwa sebelumnya.

Rincian Barang Mewah Dan Nilai Pencurian

Inti dari kasus kejahatan ini adalah pencurian sebuah jam tangan mewah merek Patek Philippe yang memiliki nilai pasar mencapai tujuh puluh tiga ribu dolar Singapura atau setara dengan satu koma zero empat miliar rupiah. Pelaku menjual aset berharga tersebut kepada seorang pedagang barang bekas dengan harga jauh lebih murah, yaitu enam belas ribu lima ratus dolar Singapura atau sekitar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah. Selain jam tangan, terdakwa juga mengambil sejumlah amplop merah berisi uang tunai sebesar delapan ribu dolar Singapura yang bernilai sekitar seratus thirteen juta lima ratus ribu rupiah. Total nilai barang dan uang yang dicuri selama periode November dua ribu dua puluh empat hingga Juni dua ribu dua puluh lima mencapai delapan puluh satu ribu dolar Singapura atau sekitar satu koma lima miliar rupiah.

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Kesalahan Penggunaaan Kartu Kredit Perusahaan

Selain pencurian fisik, terdakwa juga terbukti menyalahgunakan kartu kredit perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk keperluan operasional sehari-hari. Dokumen pengadilan mencatat bahwa terdakwa menggunakan kartu tersebut sebanyak delapan kali antara tanggal dua puluh satu hingga dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh lima. Total transaksi yang dilakukan mencapai sembilan belas ribu seratus sembilan puluh satu koma dua dolar Singapura atau sekitar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah. Dana tersebut dibelanjakan di Bai Gong Premium Club dan House Singapore. Terdapat pula dakwaan terkait tindakan menipu sebuah tempat usaha untuk menyediakan minuman senilai sepuluh ribu seratus satu dolar Singapura dengan menggunakan kartu kredit perusahaan secara tidak sah.

Pelanggaran Lalu Lintas Dan Penyalahgunaan Kendaraan

Kasus ini semakin kompleks ketika terdakwa terlibat dalam pelanggaran lalu lintas serius pada dini hari tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh lima. Polisi lalu lintas Singapura menangkap terdakwa setelah melihatnya mengemudi melawan arus di Coleman Lane menuju Coleman Street. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar alkohol dalam napasnya mencapai empat puluh enam mikrogram per seratus mililiter, angka yang melampaui batas legal Singapura sebesar tiga puluh lima mikrogram. Terdakwa diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi Class tiga yang masih berlaku dan mengendarai mobil yang disewa oleh KL Health tanpa izin. Kendaraan tersebut sebenarnya hanya boleh digunakan oleh pengemudi yang ditunjuk perusahaan, namun terdakwa mengambil kunci mobil saat Kim Lim berada di luar negeri untuk keperluan pribadi menuju kawasan Tanjong Pagar.

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Latar Belakang Hubungan Kerja Dan Kepercayaan

Kasus ini bermula ketika terdakwa bekerja sebagai asisten HRD di KL Health, perusahaan milik Kim Lim yang bergerak di bidang kecantikan, kebugaran, dan kesehatan, sejak Juni dua ribu dua puluh dua. Kim Lim dikenal sebagai putri miliarder Singapura Peter Lim. Dalam pekerjaannya, terdakwa memiliki hubungan kerja yang cukup dekat dengan Kim Lim dan bertanggung jawab membantu berbagai urusan administrasi perusahaan sehari-hari. Ketika Kim Lim sedang tidak berada di kantor, sejumlah karyawan bahkan kerap menghubungi terdakwa untuk meminta arahan yang kemudian disampaikan setelah mendapat persetujuan atasannya. Kepercayaan tersebut semakin besar pada Agustus dua ribu dua puluh empat, ketika Kim Lim memberikan kombinasi kode brankas kantornya kepada terdakwa setelah asisten pribadinya mengundurkan diri.

Putusan Hakim Dan Dampak Hukum Tegas

Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua puluh dua bulan kepada terdakwa pada Senin (2/11/2026). Selain hukuman penjara, terdakwa dikenai denda sebesar tiga ribu lima ratus dolar Singapura atau sekitar empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah. Pengadilan juga memberlakukan larangan memiliki atau memperoleh surat izin mengemudi selama dua tahun setelah masa hukuman selesai. Lima dakwaan lainnya turut dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman ini. Terdakwa sebelumnya mengaku bersalah pada tanggal delapan Oktober atas dakwaan pencurian, penggelapan dalam hubungan kerja, mengemudi tanpa izin yang sah, serta mengemudi dalam keadaan mabuk. Sebagian uang hasil penjualan jam tangan digunakan untuk membayar pengeluaran kartu kredit perusahaan yang sebelumnya disalahgunakan, sementara sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.