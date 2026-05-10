Mantan Artis Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

Mantan artis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). JawaPos.com - Ammar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan pada Jumat (8/5) malam lalu bersama beberapa orang lain yang terlibat atas kasus sama. Pemindahan Ammar tersebut dilakukan setelah kasus keempat tuntas disidangkan dan ada putusan dari pengadilan.

Pemindahan Ammar tersebut dilakukan setelah kasus keempat tuntas disidangkan dan ada putusan dari pengadilan. Jon Mathias selaku kuasa hukum menerima informasi resmi terkait kabar Ammar Zoni akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan beberapa hari sebelumnya. Setelah menerima pemberitahuan soal Ammar akan dipindahkan, pada Rabu kemarin, Jon Mathias mendatangi Ammar Zoni di dalam penjara Cipinang untuk tujuan memberikan edukasi supaya Ammar mematuhi aturan. Jon Mathias memberikan pandangan hukum sebaiknya mantan suami Irish Bella pasrah saja untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena pemindahan tersebut berkaitan dengan kasus ketiga dimana Ammar Zoni menjalani hukuman dengan statusnya sebagai narapidana. Bagi Jon, tidak ada alasan pembenar secara hukum untuk Ammar menolak pemindahan tersebut. Jon Mathias juga mengingatkan Ammar Zoni akan ada konsekuensi hukum lebih berat apabila dia menolak atau membangkang untuk dibawa ke Lapas Nusakambangan. Usai diberikan pemahaman oleh sang kuasa hukum, Ammar Zoni memahami dan pasrah saja apabila akan dibawa ke Lapas Nusakambangan.

Pada Jumat (8/5) malam, Ammar Zoni bersama beberapa orang lainnya resmi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan untuk melanjutkan hukuman yang sempat dijalaninya di sana





