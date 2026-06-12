Mangut Daun Singkong Santan Pedas: Resep Tradisional Kaya Nutrisi

Mangut Daun Singkong Santan Pedas adalah hidangan khas yang menggabungkan daun singkong segar dengan santan kental dan bumbu rempah. Artikel ini menyajikan panduan lengkap mulai dari pemilihan daun singkong yang tepat, bahan-bahan yang dibutuhkan, proses memasak langkah demi langkah, hingga tips penyajian untuk mendapatkan hasil terbaik. Hidangan ini tidak hanya lezat tetapi juga mengandung gizi penting seperti protein, vitamin A, vitamin C, dan serat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Mengolah daun singkong menjadi Mangut Daun Singkong Santan Pedas tidak hanya menghasilkan hidangan lezat, tetapi juga dapat menjadi sumber nutrisi penting bagi tubuh. Kombinasi bumbu rempah melimpah dan santan kental menciptakan harmoni rasa yang sulit dilupakan.

Hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat dan lauk pauk seperti ikan asin goreng atau tempe goreng untuk menciptakan pengalaman makan yang lebih kaya. Untuk menghasilkan Mangut Daun Singkong Santan Pedas yang lezat, pemilihan daun singkong yang tepat adalah langkah awal krusial. Kualitas daun akan sangat memengaruhi tekstur dan rasa akhir masakan. Pertama, pilihlah daun singkong yang masih muda dan segar, umumnya terletak di bagian pucuk pohon singkong.

Daun muda cenderung lebih mudah empuk saat direbus dan tidak pahit. Selanjutnya, perhatikan warna daun; daun yang bagus memiliki warna hijau cerah dan tidak kusam, layu, atau menguning. Penting untuk menghindari daun dengan bercak atau lubang. Tekstur daun sebaiknya masih liat dan tidak terlalu keras, serta tangkai dan batangnya berwarna hijau cerah.

Daun yang tumbuh rapat atau berkelompok biasanya menunjukkan kesuburan yang baik. Terakhir, jika memungkinkan, disarankan untuk memilih daun singkong dari pasar atau toko yang menjual produk segar guna memastikan kualitas terbaik. Membuat Mangut Daun Singkong Santan Pedas yang kaya rasa membutuhkan kombinasi bahan utama, bumbu halus, dan bumbu aromatik. Seluruh bahan ini akan berpadu menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan berempah yang khas.

Bahan utama terdiri dari daun singkong yang sudah dipilih dan disiapkan, santan sekitar 750 ml hingga 1.500 ml yang bisa berasal dari kelapa parut atau santan instan, disesuaikan dengan kekentalan yang diinginkan, serta cabai merah sekitar 10 buah yang jumlahnya dapat disesuaikan sesuai selera pedas. Bumbu halus meliputi satu ruas jari kunyit dan setengah sendok teh merica butiran yang bersifat opsional.

Untuk bumbu aromatik dan pelengkap, diperlukan satu sampai dua batang serai yang dimemarkan, gula pasir atau gula merah secukupnya, serta daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan garam serta kaldu jamur jika diinginkan. Proses pembuatan Mangut Daun Singkong Santan Pedas melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari persiapan daun singkong hingga memasak bumbu dan santan. Setiap langkah harus diperhatikan untuk memastikan hidangan matang sempurna dan bumbu meresap optimal. Petik daun singkong dari tangkainya, lalu cuci bersih di bawah air mengalir.

Rebus daun singkong dalam air mendidih yang sudah diberi sedikit garam dan minyak sayur hingga empuk. Penambahan garam membantu menjaga warna hijau daun, sementara minyak membantu tekstur lebih lembut. Setelah empuk, angkat, tiriskan, dan peras daun singkong untuk menghilangkan sisa air serta mengurangi rasa pahit. Potong-potong sesuai selera.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan bumbu aromatik seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai, tumis hingga layu dan harum. Tuangkan santan encer, jika menggunakan santan kental dan encer terpisah, dan aduk perlahan agar santan tidak pecah. Tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur jika digunakan, aduk rata dan masak hingga bumbu meresap serta kuah mengental.

Jika menggunakan santan kental terpisah, masukkan santan kental di tahap akhir dan masak sebentar hingga mendidih kembali sambil terus diaduk. Koreksi rasa sesuai selera. Penyajian Mangut Daun Singkong Santan Pedas yang tepat akan meningkatkan pengalaman bersantap dan membuatnya semakin nikmat. Hidangan ini paling lezat disantap dalam keadaan hangat.

Sajikan Mangut Daun Singkong Santan Pedas segera setelah matang dalam mangkuk saji. Kehangatan hidangan akan memaksimalkan cita rasa rempahnya. Hidangan ini sangat cocok dinikmati bersama nasi putih hangat, yang akan menyeimbangkan rasa pedas dan gurih dari mangut. Kombinasi ini menciptakan pengalaman makan yang harmonis.

Untuk menambah kenikmatan, bisa ditambahkan lauk pendamping seperti ikan asin goreng, tempe goreng, atau kerupuk. Pelengkap ini akan memberikan variasi tekstur dan rasa. Beberapa orang juga menyukai tambahan irisan cabai rawit segar atau bawang goreng sebagai taburan. Ini akan memberikan aroma lebih kuat dan sensasi pedas ekstra sesuai selera.

Beberapa pertanyaan umum tentang Mangut Daun Singkong Santan Pedas dapat dijawab sebagai berikut. Mangut umumnya memiliki cita rasa pedas yang lebih kuat dan sering menggunakan ikan asap sebagai bahan utama. Sementara itu, gulai cenderung lebih gurih dan berempah dengan bahan dasar daging sapi, kambing, atau ayam. Untuk mengurangi rasa pahit, daun singkong dapat direbus dalam air mendidih yang diberi sedikit garam dan minyak, lalu diperas setelah matang.

Ya, daun singkong bisa diolah tanpa santan, misalnya dengan ditumis atau dimasak dengan sedikit air atau kaldu sebagai pengganti santan. Daun singkong rebus yang disimpan dengan benar dalam wadah kedap udara dapat bertahan beberapa hari di dalam kulkas. Daun singkong kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin A, vitamin C, dan serat, yang bermanfaat untuk menurunkan berat badan, memperkuat imunitas tubuh, dan meningkatkan kepadatan tulang





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mangut Daun Singkong Resep Mangut Daun Singkong Santan Pedas Makanan Tradisional Gizi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resep Gatot Singkong Khas Jawa yang Legit, Kenyal, dan MengenyangkanPanduan resep gatot singkong khas Jawa yang legit, terbuat dari gaplek, menawarkan cita rasa manis gurih dan tekstur kenyal.

Read more »

Resep Kanom Leum Keum, Dessert Santan Lembut Khas Thailand yang Viral dan Mudah DibuatResep Kanom Leum Keum khas Thailand dengan lapisan talas dan vla santan yang lembut. Dessert viral yang creamy, segar, dan cocok untuk ide jualan.

Read more »

Tips Memasak Daun Pepaya Supaya Kurangi Rasa Pahit, Gunakan Bahan Tradisional IniCek dan praktikkan tips memasak daun pepaya supaya kurangi rasa pahit, ternyata kuncinya ada di bahan tradisional ini.

Read more »

Cara Membuat Singkong Rebus Santan Gurih, Cocok jadi Camilan yang MengenyangkanCara membuat singkong rebus santan gurih yang empuk, lezat, dan tidak pecah dengan langkah sederhana serta tips rahasia agar hasilnya sempurna di rumah.

Read more »