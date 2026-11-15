Manggala Agni Sahkan Karhutla Sumsel Padam Total, Sisa Titik Api Masih Dipantau

Manggala Agni mengonfirmasi seluruh karhutla di Sumatera Selatan berhasil dipadamkan. BPBD menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi di lima wilayah terpapar.

Manggala Agni resmi mengonfirmasi bahwa seluruh kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan telah berhasil dipadamkan. Pengumuman penting ini disampaikan pada hari Minggu tanggal 15 November 2026, menandai berakhirnya operasi pemadaman besar-besaran yang melibatkan ribuan personel dan sumber daya.

Situasi darurat api telah selesai berkat bantuan alami berupa guyuran hujan deras yang turun di berbagai daerah selama beberapa hari terakhir. Kehadiran presipitasi tersebut menjadi faktor kunci yang membantu petugas membanjiri titik-titik panas yang tersisa hingga benar-benar padam total.

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Rincian Lokasi dan Luas Lahan Terbakar

Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, menegaskan bahwa kondisi wilayah sekarang sudah aman dari ancaman karhutla. Ia menjelaskan bahwa perhatian tim kini beralih untuk bersiap menghadapi potensi bencana sekunder seperti banjir dan longsor yang kerap menyertai musim hujan.

Berita sebelumnya dari BPBD Sumsel mencatat adanya lima kejadian karhutla yang terjadi di tiga wilayah kabupaten. Jumlah kejadian ini tersebar dengan dua titik di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dua titik lainnya di Kabupaten Banyuasin.

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Selain itu, terdapat satu kejadian tambahan yang tercatat di wilayah Kabupaten Muara Enim. Total akumulasi luas lahan yang terbakar akibat lima kejadian tersebut mencapai angka tepat 13 hektare, dan seluruh area tersebut telah berhasil ditangani oleh petugas lapangan.

Koordinasi Operasional dan Jaminan Keamanan

Kehadiran Manggala Agni sebagai lembaga nasional menunjukkan adanya koordinasi yang solid dalam pengendalian hutan dan lahan. Lembaga ini berada di bawah koordinasi operasional Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Di bawah naungan Kementerian Kehutanan, tim nasional ini memastikan bahwa strategi pemadaman berjalan sesuai prosedur baku. Hal ini memberikan kepastian hukum dan operasional bagi masyarakat yang sebelumnya terdampak oleh asap dan panasnya api.

Keberhasilan ini juga didokumentasikan melalui laporan resmi yang bersumber dari ANTARA, memberikan transparansi atas tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan instansi nasional dalam menangani krisis lingkungan tersebut.

Strategi Patroli Pencegahan Kebakaran Berulang

Meski api resmi dinyatakan padam, Manggala Agni tidak serta merta menarik seluruh pasukannya. Personel tetap disiagakan untuk melakukan patroli rutin di sejumlah lokasi bekas karhutla guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api yang dapat mengancam lingkungan.

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Patroli tersebut difokuskan secara spesifik pada kawasan gambut yang memiliki potensi sangat tinggi untuk mengalami kebakaran berulang. Kawasan gambut menyimpan bahan organik yang mudah terbakar balik jika mengalami pengeringan ulang atau terpapar sumber panas kecil.

Monitoring Titik Panas Menggunakan Sistem Digital

Keberadaan aplikasi Sipongi menjadi alat vital dalam pemantauan kondisi lingkungan pasca karhutla. Berdasarkan data pemantauan digital, titik api sebelumnya tersebar di enam kabupaten atau kota dengan distribusi yang tidak merata.

Kabupaten Ogan Ilir tercatat sebagai wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai lima titik. Data ini menunjukkan adanya sisa-sisa panas yang masih perlu dipantau secara intensif oleh tim di lapangan.

Di sisi lain, Sudirman merinci bahwa Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu Timur masing-masing mencatat empat titik panas. Informasi ini menjadi dasar bagi tim patroli untuk menentukan prioritas lokasi yang paling rawan.

Wilayah Musi Banyuasin terpantau memiliki tiga titik panas, sementara Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Komering Ilir masing-masing tercatat memiliki dua titik panas. Pemantauan ini menjamin bahwa tidak ada area yang terlewatkan dalam proses rehabilitasi lingkungan.