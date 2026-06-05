Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang manfaat dzikir bagi ibu hamil dan janin. Dzikir merupakan salah satu amalan yang diyakini dapat menenangkan jiwa sang ibu dan membawa ketenteraman bagi janin yang dikandung. Dalam Buku Wirid Ibu Hamil, Ummu Abdillah Naurah binti Abdirrahman mengajarkan berbagai dzikir harian sebagai 'benteng' spiritual yang melindungi ibu dan janin.

Dalam agama Islam, dzikir merupakan salah satu amalan yang diyakini dapat menenangkan jiwa sang ibu dan membawa ketenteraman bagi janin yang dikandung. Firman Allah, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram" (QS.

Ar-Ra'd: 28). Ayat ini menjadi jaminan ketenteraman jiwa akan diperoleh melalui dzikir. Dalam Buku Wirid Ibu Hamil, Ummu Abdillah Naurah binti Abdirrahman mengajarkan berbagai dzikir harian sebagai 'benteng' spiritual yang melindungi ibu dan janin. Sementara, dalam tinjauan medis, lantunan dzikir tidak hanya menciptakan keyakinan dan ketenangan pada ibu, tetapi juga mampu menekan hormon stres dan mengaktifkan saraf parasimpatis, yang berdampak langsung pada kenyamanan janin.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, momen peniupan ruh pada janin adalah saat yang tepat bagi orang tua untuk memohon, sehingga harapannya si buah hati tidak hanya tumbuh sehat secara fisik, tetapi juga menjadi hamba yang saleh dan berkah sejak berada dalam kandungan. Ini adalah salah satu kalimat yang paling dicintai Allah dan termasuk perbendaharaan surga. Dzikir ini mengajarkan bahwa segala daya upaya dan kekuatan manusia berasal sepenuhnya dari Allah, sehingga menumbuhkan rasa tawakal yang mendalam.

Artinya: "Tiada daya dan kekuatan kecuali karena (pertolongan) Allah.

" Rasulullah bersabda: "Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh adalah obat dari sembilan puluh sembilan macam penyakit; yang paling ringan adalah rasa gundah. " (HR. Al-Hakim, dinilai shahih). Beliau juga bersabda: "Maukah aku ajarkan kepadamu salah satu perbendaharaan surga, yaitu lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh.

" (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Dalam Buku Wirid Ibu Hamil (hlm. 45-46), disebutkan bahwa dzikir ini menjadi benteng spiritual yang sangat kuat karena mengandung pengakuan bahwa seluruh daya dan upaya berasal dari Allah semata. Bagi ibu hamil, dzikir ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa gundah, cemas, dan khawatir terhadap proses kehamilan dan persalinan. Dzikir ini adalah pernyataan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.

Setiap kali seorang ibu hamil merasa khawatir, dzikir ini mengingatkan bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS ketika beliau dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Kalimat yang sama juga diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika kaum muslimin menghadapi ancaman musuh.

Dalam Buku Wirid Ibu Hamil (hlm. 32), dijelaskan bahwa kalimat ini menjadi benteng bagi ibu hamil dalam menghadapi segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran, karena ia meyakini bahwa Allah-lah yang mencukupi segala kebutuhannya





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