Lulur Kocok Mustika Ratu harga Rp46.575 untuk 200ml. Formula alami dari kunyit, temugiring, dan kemuning untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit.

Lulur Kocok dari merek Mustika Ratu hadir sebagai solusi perawatan tubuh harian yang praktis dan efektif. Produk ini tersedia dalam kemasan berukuran 200 mililiter dengan harga yang dapat dijangkau, yaitu Rp46.575. Formula khusus yang digunakan dalam produk ini dirancang untuk membantu membersihkan kulit tubuh secara menyeluruh.

Dengan menggunakan produk ini, pengguna dapat mengandalkan bahan-bahan alami pilihan untuk menjaga kesehatan dan kesehatan kulit. Kandungan utama yang menjadi fokus formula ini adalah ekstrak temugiring, daun kemuning, kunyit, serta bunga kenanga. Kombinasi bahan-bahan tersebut dipilih secara khusus untuk memberikan manfaat optimal bagi struktur kulit.

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Mekanisme Pengangkatan Sel Kulit Mati

Fungsi utama dari Lulur Kocok Mustika Ratu adalah membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan tubuh. Proses penggosokan saat penggunaan lulur memungkinkan kotoran dan sel kulit mati yang menempel untuk terlepas secara efektif. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga permukaan kulit tetap segar dan terbebas dari penyumbatan pori-pori akibat akumulasi sel tua.

Pengguna disarankan untuk menggosokkan lulur pada bagian tubuh tertentu seperti leher, lengan, dan kaki. Teknik pengaplikasian ini memastikan bahwa area-area yang sering terkena kotoran atau paparan lingkungan dapat dibersihkan dengan maksimal. Hasilnya adalah kulit yang terasa lebih bersih dan siap untuk menerima nutrisi dari produk perawatan lainnya.

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Kandungan Alami untuk Mencerahkan Kulit

Kunyit, temugiring, dan daun kemuning dalam Lulur Kocok Mustika Ratu diklaim memiliki kemampuan untuk mengangkat noda hitam pada tubuh. Klaim tersebut sejalan dengan tujuan pemasaran produk yang ingin menjadikan kulit tampak lebih cerah dan bersinar. Bahan-bahan herbal tersebut telah lama dikenal dalam tradisi perawatan tubuh karena khasiatnya dalam meremajakan tampilan epidermis.

Selain aspek pencerahan, produk ini juga diformulasikan untuk memberikan sensasi sejuk pada kulit yang terpapar polusi dan sinar UV. Sensasi dingin ini membantu menenangkan kulit yang mungkin mengalami iritasi ringan akibat paparan lingkungan eksternal. Pengguna dapat merasakan kenyamanan tambahan saat mandi setelah menggunakan produk ini.

Panduan Penggunaan yang Benar dan Efektif

Cara menggunakan Lulur Kocok Mustika Ratu sangat sederhana dan dapat dilakukan di rumah dengan mudah. Pengguna cukup menuangkan lulur secukupnya pada bagian tubuh yang ingin dirawat terlebih dahulu. Setelah itu, lanjutkan dengan menggosokkan lulur hingga kotoran yang menempel pada kulit terlepas sepenuhnya.

Kepraktisan bentuk kocok membuat produk ini ideal untuk digunakan saat mandi sehari-hari. Tidak perlu alat tambahan yang rumit, cukup gunakan tangan untuk mengoleskan dan memijat kulit. Rutinitas ini membantu menjaga kebersihan kulit secara rutin dan mencegah penumpukan sel kulit mati dalam jangka panjang.