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Manfaat Buah untuk Mengontrol Kadar Asam Urat: Rekomendasi dan Penjelasan Medis

Kesehatan News

Manfaat Buah untuk Mengontrol Kadar Asam Urat: Rekomendasi dan Penjelasan Medis
Asam UratGoutBuah Untuk Asam Urat
📆05/06/2026 08:16:00
📰cnbcindonesia
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Asam urat atau gout adalah masalah kesehatan yang serius dan berhubungan dengan berbagai komplikasi. Artikel ini menjelaskan cara mengelola asam urat melalui diet rendah purin dengan fokus pada buah-buahan yang bermanfaat. Ditemukan juga bahwa konsumsi buah yang tepat dapat membantu menurunkan risiko serangan dan menjaga stabilitas kadar asam urat.

Asam urat merupakan kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan kristal asam urat di sendi, menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kemerahan. Artikel ini membahas penyebab, gejala, dan hubungan asam urat dengan gangguan kesehatan lain seperti sindrom metabolik, hipertensi, dan kolesterol.

Di samping pengobatan medis, perubahan gaya hidup terutama pola makan rendah purin ditekankan. Banyak buah-buahan yang terbukti bermanfaat karena mengandung vitamin C, antioksidan, dan air, sementara fruktosa alamiahnya tetap perlu diwaspadai. Rekomendasi buah untuk penderita asam urat meliputi ceri asam, buah beri, kiwi, sitrus, dan nanas, masing-masing memiliki manfaat spesifik seperti antosianin, rendah gula, tinggi vitamin C, atau bromelain. Pilih dan konsumsi dalam jumlah wajar untuk Gomes.

Penting untuk diingat kulit kiwi tidak dianjurkan bagi penderita batu ginjal karena mengandung oksalat. Pengendalian asam urat memerlukan pendekatan komprehensif agar risiko komplikasi serius dapat dikurangi

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