Sebanyak 3.500 pelari dari berbagai kategori akan berkompetisi pada Mandiri Bintan Marathon 2026 di Lagoi Bay. Acara ini menggabungkan olahraga dan budaya Melayu.

Tiga ribu lima ratus pelari dari berbagai latar belakang dan kemampuan fisik ditargetkan akan berpartisipasi dalam ajang Mandiri Bintan Marathon 2026. Acara bertaraf nasional ini dijadwalkan akan berlangsung secara intensif selama tiga hari, mulai dari tanggal 20 hingga 22 November 2026. Lokasi utama penyelenggaraan acara olahraga dan pariwisata yang bergengsi ini berada di kawasan Lagoi Bay, yang merupakan bagian integral dari Kawasan Pariwisata Bintan Resorts di Provinsi Kepulauan Riau.

Visi Mengintegrasikan Olahraga dan Budaya Melayu

Pihak penyelenggara, yang dipimpin oleh Chief Operating Officer Bintan Resorts Abdul Wahab, menekankan bahwa acara ini dirancang bukan sekadar sebagai agenda olahraga tahunan biasa. Abdul Wahab secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan ajang ini adalah sebagai kesempatan strategis untuk memperkenalkan potensi Bintan kepada khalayak lebih luas. Pendekatan ini menggabungkan tiga elemen utama, yaitu kegiatan olahraga, daya tarik pariwisata, dan kekayaan budaya Melayu yang menjadi identitas kuat wilayah tersebut. Integrasi ketiga pilar ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman yang holistik bagi para peserta dan pengunjung.

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Lima Kategori Lomba dengan Dukungan Institucional Kuat

Agar dapat menampung berbagai tingkat kebugaran dari para peserta, panitia penyelenggara menghadirkan lima kategori lomba yang terstruktur dengan jelas. Kategori tersebut mencakup maraton penuh untuk pelari profesional, setengah maraton, jarak tempuh 10 kilometer, lari santai 5 kilometer, serta kategori fun run 3 kilometer yang cocok untuk pemula. Validitas dan kredibilitas kompetisi ini diperkuat dengan dukungan resmi dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi Kepulauan Riau. Selain PASI, dukungan institucional juga diperoleh dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, serta Bintan Resorts Council untuk memastikan kelancaran logistik dan standar teknis.

Imersivitas Budaya Melayu di Seluruh Rangkaian Acara

Penguatan unsur budaya Melayu diwujudkan melalui serangkaian kegiatan ritual dan pertunjukan yang dirancang untuk memberikan nuansa lokal yang kental kepada para pelari. Ritual sakral dimulai dengan prosesi pembacaan doa Buka Tanah yang menjadi pembuka sebelum pelepasan para peserta untuk kategori full marathon, half marathon, dan 10 kilometer. Selama perlombaan berlangsung, para pelari akan diiringi oleh alunan musik tradisional Mak Yong yang berasal dari Pulau Mantang. Di area Race Village, para pengunjung akan disuguhi instalasi visual yang mengangkat karya sastra klasik Gurindam Dua Belas hasil karya Raja Ali Haji, serta pertunjukan tari tradisional Melayu yang dikolaborasikan dengan sentuhan kontemporer modern.

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Peran Bank Mandiri dalam Sport Tourism

Yuli Dwiana Putri Lubis, sebagai Senior Vice President Corporate Banking Bank Mandiri, menjelaskan bahwa kehadiran bank dalam ajang ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik pariwisata Bintan melalui konsep sport tourism. Yuli Dwiana Putri Lubis menegaskan bahwa Mandiri Bintan Marathon berperan sebagai ruang kolaborasi yang efektif untuk mengembangkan industri pariwisata berbasis olahraga di daerah tersebut. Dukungan dari pihak perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan eksposur Bintan sebagai destinasi wisata premier di Indonesia, di mana kegiatan atletik menjadi daya tarik utama yang membawa wisatawan dari berbagai daerah.

Dampak Ekonomi dan Eksplorasi Potensi Daerah

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menekankan bahwa kekayaan alam dan budaya merupakan fondasi penting dari daya tarik pariwisata daerah yang harus terus diperkenalkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Roby Kurniawan berharap bahwa melalui partisipasi dalam kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menikmati pengalaman berlari di tengah lanskap tropis yang memukau, tetapi juga dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya Melayu yang menjadi identitas daerah. Ekspektasi ini mengarah pada tujuan jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisata pasca-acara.