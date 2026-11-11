Mandatalam Earth Run 2026: Ribuan Pelari Lari Bersama untuk Pelestarian Lingkungan

Mandatalam Earth Run 2026 menarik lebih dari 2.000 pelari kategori 5K dan 10K yang mendukung konservasi lingkungan melalui penanaman pohon dan praktik ramah lingkungan.

Mandatalam Earth Run 2026 telah sukses digelar dengan partisipasi lebih dari 2.000 pelari yang berkompetisi dalam kategori jarak pendek 5K dan jarak menengah 10K. Acara olahraga massal ini diselenggarakan oleh Mandatalam Foundation sebagai wujud nyata dukungan masyarakat terhadap gerakan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Mekanisme Pendaftaran dan Dampak Konservasi

Setiap pendaftaran peserta pada Mandatalam Earth Run 2026 tidak hanya berfungsi sebagai tiket untuk mengikuti kompetisi lari, tetapi juga secara langsung berkontribusi terhadap upaya konservasi alam melalui program penanaman pohon. Inisiatif ini dirancang agar setiap langkah kaki para pelari dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata menjaga kelestarian bumi, mengajak publik mengambil peran aktif dalam perlindungan lingkungan melalui kebiasaan berkelanjutan.

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Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan juga terlihat jelas dari penyediaan perlengkapan bagi seluruh peserta yang mendaftar. Penyelenggara memastikan setiap pelari menerima tumbler serta berbagai kebutuhan logistik sebelum berlari, sebuah langkah strategis untuk mendorong kebiasaan ramah lingkungan sekaligus memberikan pengalaman positif selama acara berlangsung.

Dukungan Mitra dan Ekosistem Lokal

Mandatalam Earth Run 2026 didukung oleh sejumlah mitra strategis yang memiliki perhatian serius terhadap isu lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Beberapa perusahaan besar yang terlibat di antaranya Sin A, AGC x AAB, Isoplus, dan Aquviva, bersama dengan 20 sponsor lainnya yang berkontribusi penuh dalam kelancaran operasional acara tersebut.

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Selain dukungan korporat, sebanyak 17 tenant turut meramaikan area kegiatan dengan menghadirkan beragam produk lokal dan sajian berbasis nabati. Kehadiran mereka menciptakan ekosistem yang inklusif dan mendukung gaya hidup sehat serta berkelanjutan bagi seluruh pengunjung dan peserta yang hadir di lokasi penyelenggaraan.

Protokol Keamanan dan Standar Keselamatan

Penyelenggara menerapkan protokol keamanan secara ketat untuk mengutamakan keselamatan para pelari selama kegiatan berlangsung. Verifikasi kesehatan dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap peserta sebelum mereka diizinkan mengikuti lomba, sebuah upaya preventif untuk meminimalkan risiko medis dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

Dari sisi pengamanan lapangan, tim penyelenggara turut menyiagakan unit medis lengkap serta puluhan marshal yang bertugas melakukan pemantauan dan patroli di sepanjang rute lari. Berbagai langkah teknis tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman, sehingga para pelari maupun komunitas yang terlibat dapat menikmati pengalaman berkesan tanpa khawatir akan gangguan keamanan.

Penghargaan dan Visi Jangka Panjang

Penyerahan hadiah kepada para pemegang podium Mandatalam Earth Run 2026 untuk kategori 5K dan 10K berlangsung meriah dan penuh semangat. Para pelari terpilih menerima apresiasi atas dedikasi dan pencapaian mereka setelah berhasil menyelesaikan lomba dengan waktu terbaik, menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara olahraga dan kepedulian sosial.

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Geri Fertino, Ketua Panitia Mandatalam Earth Run 2026, menyampaikan bahwa kegiatan ini berangkat dari keyakinan kuat bahwa kontribusi sederhana yang dilakukan secara bersama-sama dapat membawa dampak besar bagi kelestarian bumi. Antusiasme ribuan pelari dan mitra yang berpartisipasi menjadi dorongan optimisme bagi penyelenggara terhadap keberlanjutan dampak positif acara ini.

"Mandatalam Earth Run lahir dari keyakinan yang sederhana, di mana langkah kecil dari berbagai banyak orang bisa menjadi perubahan yang besar terhadap Bumi. Melihat ribuan pelari dan mitra yang antusias hari ini, kami optimis bahwa acara ini akan berbuah jangka panjang untuk Bumi," ungkap Geri Fertino dalam pernyataannya resmi.