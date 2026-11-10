Mandatalam Earth Run 2026 Kolaborasi Lari dan Konservasi Pohon di Tiga Kota

Mandatalam Earth Run 2026 sukses held di Bandung, Samarinda, dan Palembang dengan konsep 1 BIB 1 Bibit. Lebih dari 2.000 pelari mendukung konservasi lingkungan.

Mandatalam Earth Run 2026 resmi digelar sebagai ajang lari amal terbesar yang menyatukan tiga kota besar sekaligus, yaitu Bandung, Samarinda, dan Palembang. Acara yang diselenggarakan oleh Mandatalam Foundation atau Yayasan Rumah Alam Bahagia ini menandai tonggak sejarah baru dalam komunitas lari Indonesia karena pertama kalinya diadakan secara serentak di lokasi yang berbeda.

Implementasi Konsep 1 Bib 1 Bibit Pohon

Konsep unggulan yang menjadi pusat perhatian dalam Mandatalam Earth Run 2026 adalah program 1 BIB 1 Bibit. Setiap nomor peserta yang terdaftar dalam kategori 5K dan 10K secara otomatis dikonversi menjadi satu bibit pohon asli yang akan diserahkan kepada pelari.

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Sistem ini dirancang agar setiap peserta dapat membawa pulang bibit pohon mereka sendiri setelah berhasil melewati garis finish. Langkah ini memastikan bahwa partisipasi dalam lomba bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan investasi nyata untuk penghijauan lingkungan di wilayah masing-masing peserta.

Antusiasme Pelari dan Dampak Konservasi

Keresponsifan masyarakat terhadap misi lingkungan ini terlihat dari jumlah partisipan yang mencapai lebih dari 2.000 pelari di seluruh kota penyelenggara. Angka tersebut mencerminkan tingginya kesadaran publik untuk menggabungkan hobi berlari dengan aksi nyata pelestarian alam.

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Misi Mandatalam Earth Run 2026 berfokus pada alokasi setiap pendaftaran untuk proyek konservasi penanaman bibit pohon. Hal ini membuktikan bahwa event olahraga dapat menjadi wadah efektif untuk menyebarkan kesadaran lingkungan dan melibatkan peserta dalam menjaga kelestarian bumi secara berkelanjutan.

Kolaborasi Mitra dan Dukungan Industri

Kelancaran operasional Mandatalam Earth Run 2026 didukung oleh berbagai mitra strategis yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan dan budaya. Sponsor utama yang terlibat meliputi Sin A, AGC x AAB, Isoplus, dan Aquviva, serta 20 sponsor lainnya yang turut mendukung pelaksanaan acara.

Area festival juga diperiahkan oleh kehadiran 17 tentant yang menawarkan produk lokal dan sajian berbasis tumbuhan atau plant-based. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang diusung oleh panitia dalam setiap aspek penyelenggaraan event tersebut.

Protokol Keselamatan dan Paket Ramah Lingkungan

Untuk memastikan kenyamanan peserta, Race Pack disediakan dengan tas ramah lingkungan yang berisi tumbler serta kebutuhan sebelum berlari. Distribusi bibit pohon kepada seluruh peserta menjadi momen penutup yang bermakna, mengajak para pelari untuk terus berkontribusi dalam menjaga ekosistem.

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Di sisi teknis, protokol keselamatan dijalankan secara ketat meliputi verifikasi kesehatan peserta, pengerahan unit medis, dan puluhan marshal yang berpatroli di sepanjang rute. Tindakan proaktif ini bertujuan memberikan pengalaman berlari yang aman dan nyaman bagi seluruh komunitas.

Visi Jangka Panjang Ketua Panitia

Geri Fertino, Ketua Panitia Mandatalam Earth Run 2026, menyatakan bahwa event ini lahir dari keyakinan bahwa langkah kecil dapat menciptakan perubahan besar bagi bumi. Optimisme terhadap dampak jangka panjang ditopang oleh antusiasme ribuan pelari dan mitra yang berpartisipasi.

Penyerahan hadiah kepada para pemegang podium untuk kategori 5K dan 10K berlangsung meriah sebagai apresiasi atas dedikasi pelari. Acara ini menutup rangkaian kegiatan dengan semangat kolaborasi untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.