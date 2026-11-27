Mauricio Pochettino memperkuat Manchester United di musim dingin dengan target Calvin Bassey, Jarrad Branthwaite, Nathan Collins, Folarin Balogun, dan Endrick untuk mengatasi performa buruk musim 2026/2027.

Manchester United berencana melakukan aktivitas pembelian signifikan di bursa transfer musim dingin tahun 2027. Keputusan ini diambil oleh pelatih Mauricio Pochettino setelah klub mencatatkan start yang buruk pada musim 2026/2027.

Pada Kamis tanggal 26 November 2026, tim menghadapi tantangan berat dalam kompetisi Liga Champions saat bertemu Sporting CP. Performa yang kurang maksimal selama periode tersebut menjadi pemicu utama strategis baru untuk memperbarui skuad.

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Strategi Perekutan Bek Tengah oleh Pochettino

Mauricio Pochettino telah menetapkan Calvin Bassey dari Fulham sebagai target utama untuk posisi bek tengah. Pelatih tersebut menilai Bassey memiliki profil fisik yang kuat, kecepatan tinggi, serta pengalaman yang matang di kompetisi Premier League.

Kontrak Bassey dijadwalkan berakhir pada musim panas 2027, sehingga proses transfernya diyakini akan berjalan lebih lancar di jendela transfer musim dingin. Hal ini memungkinkan Manchester United untuk melakukan negosiasi dengan struktur biaya yang lebih efisien dibandingkan pemain dengan sisa kontrak panjang.

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Di luar Bassey, laporan menyebutkan adanya dua kandidat lain yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen klub. Jarrad Branthwaite dari Everton menjadi salah satu opsi yang sudah lama menjadi incaran, meskipun proses rekrutmennya menghadapi kendala finansial akibat harga yang dianggap terlalu mahal.

Kandidat Tambahan dan Posisi Striker

Nathan Collins dari Brentford juga disebutkan sebagai kandidat kedua untuk lini pertahanan. Namun, laporan terbaru mengonfirmasi bahwa Manchester United masih berada pada tahap awal dalam proses ini dan belum melakukan pergerakan konkret untuk merekrut bek tersebut.

Selain memperkuat lini pertahanan, Mauricio Pochettino juga berkeinginan untuk mendatangkan penyerang baru. Nama-nama seperti Folarin Balogun dan Endrick disebut sebagai pemain yang didambakan untuk memperkuat garis depan Setan Merah di musim dingin nanti.

Evaluasi Performa dan Kendala Anggaran

Keputusan untuk melakukan belanja transfer ini tidak lepas dari evaluasi mendalam terhadap performa tim di lapangan. Mauricio Pochettino menyampaikan kekecewaan atas hasil imbang melawan Sporting Lisbon yang menandakan adanya masalah fokus dan kesalahan individu yang berulang.

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Pelatih tersebut mengkritik kurangnya konsentrasi tim selama pertandingan, yang berujung pada banyak kesalahan sendiri yang seharusnya bisa dihindari. Kritik ini menjadi dasar argumen untuk segera mengisi celah-celah kekurangan dalam skuad saat ini.

Walau demikian, kebebasan Mauricio Pochettino dalam melakukan belanja pemain terbatas oleh anggaran yang tersedia. Dana yang dialokasikan untuk transfer musim dingin tidak cukup besar, sehingga setiap keputusan pembelian harus mempertimbangkan nilai efisiensi dan dampak langsung terhadap performa tim.

Dampak Strategis bagi Masa Depan Klub

Langkah strategis ini bertujuan untuk memperbaiki momentum Manchester United yang sedang menurun. Dengan fokus pada pemain yang memiliki pengalaman Premier League seperti Bassey, klub berharap dapat meningkatkan stabilitas pertahanan secara instan.

Proses transfer ini akan menjadi penentu apakah Manchester United dapat segera bangkit dari krisis performa di musim 2026/2027. Keberhasilan atau kegagalan dalam merealisasikan target-target ini akan sangat memengaruhi arah kompetisi klub di babak selanjutnya.