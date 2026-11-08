Manchester United vs Aston Villa: Preview, Prediksi Line Up Liga Inggris 8 November 2026

Manchester United menjamu Aston Villa pada Minggu (8/11/2026) pukul 23.30 WIB. MU berada di peringkat ke-18 zona degradasi, sementara Villa di peringkat ke-12.

Manchester United akan menjamu Aston Villa pada lanjutan pekan kesepuluh Liga Inggris, Minggu (8/11/2026). Pertandingan ini digelar di Stadion Old Trafford dengan kick-off pukul 23.30 WIB dan menjadi kesempatan bagi Michael Carrick untuk membawa Manchester United keluar dari zona degradasi.

Saat ini Manchester United berada di peringkat ke-18 klasemen, tepat di zona merah. Berdasarkan data resmi Premier League, tim berjuluk Setan Merah itu baru mengumpulkan tujuh poin dari sembilan laga yang sudah dijalani. Lawannya, Aston Villa asuhan Unai Emery, berada di peringkat ke-12 dengan koleksi dua belas poin.

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Rapor Manchester United dan Aston Villa Musim Ini

Manchester United baru meraih satu kemenangan dari sembilan laga, sedangkan Aston Villa sudah mengumpulkan tiga kemenangan dalam periode yang sama. Perbedaan rapor inilah yang membuat Villa berada jauh lebih nyaman di papan tengah klasemen.

Manchester United mencatatkan satu kemenangan, empat hasil seri, dan empat hasil imbang dari sembilan pertandingan. Torehan tersebut membuat tim asuhan Michael Carrick hanya mengoleksi tujuh poin sejauh ini.

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Aston Villa di bawah Unai Emery mencatatkan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan dari total sembilan pertandingan. Dengan rapor itu, Villa mengoleksi dua belas poin dan kini menempati peringkat ke-12.

Head to Head dan Catatan Laga Kandang

Dalam lima laga terakhir, Aston Villa lebih baik dibandingkan Manchester United dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan ini menjadi salah satu faktor yang membuat Villa datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Manchester United tidak meraih satu pun kemenangan dalam lima pertemuan terakhir tersebut. Catatan mereka berupa tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Pada laga kandang, Manchester United mengungguli Aston Villa dengan hanya menelan dua kekalahan dari 31 pertandingan di Liga Inggris. Sebaliknya, Aston Villa di bawah Unai Emery hanya mampu memenangkan satu pertandingan di kandang Manchester United.

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Prediksi Susunan Pemain dan Peluang Laga

Laga ini diprediksi berjalan ketat karena Aston Villa datang dengan lima laga tak terkalahkan di Liga Inggris. Di sisi lain, Manchester United membawa motivasi usai menang atas Roma di Liga Champions.

Kedua tim sama-sama dinilai memiliki modal kuat untuk meraih tiga poin. Bagi Manchester United, kemenangan atas Roma menjadi bekal moral yang bisa dimanfaatkan untuk memutus tren kurang meyakinkan di liga domestik.

Manchester United diprediksi turun dengan formasi 4-2-3-1 yang diisi Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Tielemans, Mainoo, Amad, Fernandes, Cunha, dan Mbeumo. Nama-nama yang tercantum untuk Aston Villa meliputi Bogarde, Lindelof, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Manzambi, Mbaye, dan Jackson.

Kedua tim diprediksi berjuang maksimal demi tiga poin untuk mengamankan posisi di peta klasemen Liga Inggris. Pembaca dapat menyaksikan pertandingan Minggu (8/11/2026) pukul 23.30 WIB melalui kanal siaran langsung yang disertakan sumber artikel ini.