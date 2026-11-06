Manchester United Target Uwe Hoeneß Gantikan Michael Carrick

Manchester United mengincar Uwe Hoeneß dari Stuttgart sebagai alternatif pelatih kepala. Klub siap bayar kompensasi besar karena kontrak Hoeneß hingga 2028 dan prestasi VfB di Liga Champions.

Manchester United telah mengidentifikasi Uwe Hoeneß sebagai kandidat utama untuk menggantikan Michael Carrick. Klub di Old Trafford sedang mencari alternatif kepemimpinan pasca kegagalan performa saat ini. Hoeneß sangat dihargai oleh manajemen Manchester United sebagai solusi atas posisi trainer yang sedang goyah.

Kesuksesan Uwe Hoeneß Bersama VfB Stuttgart

Uwe Hoeneß mengambil alih VfB Stuttgart pada musim semi tahun 2023. Saat itu, klub asal Swabia tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi. Kini, pelatih berusia 44 tahun tersebut telah membawa timnya tampil di Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka.

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Prestasi ini menjadi alasan utama mengapa Hoeneß kerap dikaitkan dengan klub top Eropa. Ia telah membuktikan kemampuannya mengubah nasib tim dari zona degradasi ke kompetisi elit benua. Kontraknya dengan Stuttgart terikat hingga tahun 2028. Hal ini menjadi penghambat utama bagi klub yang ingin merekrutnya secara bebas.

Hambatan Finansial dan Loyalitas Pelatih

Media Inggris melaporkan bahwa Manchester United harus membayar kompensasi besar. Jumlah tersebut diperlukan untuk memboyong Hoeneß dari Stuttgart sebelum masa kontraknya berakhir. Upaya tersebut tidak hanya menyangkut dana transfer tetapi juga negosiasi rumit.

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Hoeneß tampaknya tidak tertarik dengan minat klub lain seperti Real Madrid. Ia menyatakan bahwa spekulasi tersebut tidak terlalu memengaruhinya. Sebelumnya, klub Jerman seperti Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga menunjukkan minat. Hoeneß merasa sangat nyaman di Stuttgart, tempat ia pernah bermain sebagai pemain muda.

Krisis Manajemen di Manchester United

Situasi di Manchester United kembali mengalami krisis besar. Michael Carrick mengambil alih posisi Ruben Amorim yang dipecat pada awal tahun. Ia awalnya sukses membawa Red Devils ke Liga Champions. Namun, situasi berubah drastis di musim ini.

Setelah sembilan pekan pertandingan, tim asuhan Carrick berada di posisi ke-17. Angka tersebut menempatkan mereka tepat di atas zona degradasi. Posisi Carrick kini kian terancam akibat performa yang stagnan di Liga Primer.

Kandidat Lain dan Tantangan ke Depan

Manchester United juga mengevaluasi kandidat lain seperti Eddie Howe. Namun, mantan pelatih Newcastle tersebut tidak mendapat dukungan sebesarnya. Julian Nagelsman dan Fabian Hürzeler juga menjadi pertimbangan. Biaya kompensasi untuk Hürzeler kemungkinan sangat tinggi.

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Manchester United menghadapi Aston Villa pada Minggu. Hasil positif dalam laga tersebut sangat dibutuhkan untuk mengamankan masa depan Carrick. Kemenangan atas Roma menunjukkan kebangkitan tim. Namun, dampak jangka panjang terhadap status kepelatihan masih belum pasti.