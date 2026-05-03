Manchester United Taklukkan Liverpool Berkat Produk Akademi, Meski Carrick Lakukan Pergantian Kontroversial

Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 dalam North-West Derby di Old Trafford, berkat kontribusi besar dari pemain-pemain muda hasil didikan akademi klub. Kemenangan ini diraih meskipun pelatih Michael Carrick membuat beberapa pergantian pemain yang menuai kritik.

Manchester United berhasil meraih kemenangan dramatis atas Liverpool dalam laga North-West Derby yang berlangsung sengit di Old Trafford pada Minggu malam, 3 Mei 2026. Pertandingan matchweek ke-35 Liga Inggris 2025-2026 ini berakhir dengan skor tipis 3-2 untuk kemenangan Setan Merah, sebuah hasil yang sangat berharga bagi ambisi mereka di klasemen akhir musim.

Kemenangan ini terasa semakin manis karena sebagian besar pemain yang diturunkan berasal dari akademi Manchester United, menunjukkan keberhasilan program pengembangan pemain muda klub. Meskipun pelatih Michael Carrick melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua yang dianggap kurang ideal oleh beberapa pengamat, tim tetap mampu mempertahankan keunggulan dan mengamankan tiga poin penting. Jalannya pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, di mana Manchester United langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan pertahanan Liverpool sejak peluit awal dibunyikan.

Strategi agresif ini membuahkan hasil cepat pada menit ke-6 melalui gol Matheus Cunha. Gol tersebut lahir dari situasi sepak pojok yang berawal dari umpan matang yang disambut dengan sundulan, namun bola liar kemudian jatuh ke kaki Cunha. Dengan cepat, Cunha melepaskan tembakan keras yang sempat ditepis oleh kiper Liverpool, Freddie Woodman. Namun, bola pantul kembali menghampiri Cunha, yang tanpa ragu melepaskan sepakan kedua yang tak terhentikan, merobek jala gawang Woodman dan membawa Manchester United unggul 1-0.

Gol cepat ini memberikan semangat tambahan bagi para pemain Manchester United untuk terus menekan dan mengontrol jalannya pertandingan. Liverpool mencoba merespon dengan serangan balik, namun pertahanan Manchester United yang solid mampu mematahkan setiap upaya serangan yang dibangun oleh The Reds. Setelah gol Cunha, pertandingan terus berjalan dengan tempo tinggi dan saling jual beli serangan. Kedua tim menampilkan permainan yang menarik dan menghibur, dengan peluang-peluang tercipta di kedua sisi lapangan.

Meskipun demikian, Manchester United mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga turun minum. Di babak kedua, pelatih Michael Carrick melakukan beberapa pergantian pemain, yang sayangnya tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Beberapa pengamat menilai bahwa pergantian pemain tersebut justru membuat permainan Manchester United menjadi kurang terstruktur dan memberikan ruang bagi Liverpool untuk mengembangkan permainan mereka. Namun, terlepas dari kritik tersebut, para pemain Manchester United tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi dan berhasil mempertahankan keunggulan mereka.

Gol-gol tambahan dari Manchester United dan balasan dari Liverpool membuat pertandingan semakin menegangkan hingga menit-menit akhir. Akhirnya, Manchester United berhasil mempertahankan keunggulan 3-2 dan mengamankan kemenangan penting di kandang sendiri. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa akademi Manchester United telah menghasilkan pemain-pemain berkualitas yang mampu bersaing di level tertinggi. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan harapan baru bagi para penggemar Manchester United untuk melihat tim mereka kembali berjaya di Liga Inggris





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Liverpool Liga Inggris North-West Derby Matheus Cunha Michael Carrick Akademi Manchester United Old Trafford Sepak Bola Inggris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arne Slot Puji Dampak Michael Carrick: Manchester United Kini Jauh Lebih KonsistenArne Slot mengaku tidak terkejut dengan performa impresif Manchester United di bawah Michael Carrick. Ia memuji konsistensi Setan Merah jelang duel di Old Traff

Read more »

Carrick Tekankan Pentingnya Pertandingan dan Ambisi Manchester UnitedMichael Carrick, pelatih interim Manchester United, menyoroti pentingnya pertandingan melawan Fulham dan menegaskan ambisi tim untuk finis lebih tinggi di klasemen Liga Inggris. Ia juga menyinggung tentang pelantikan Dirjen SDA Kementerian PU dan fitur Apresiasi Spesial dari KOMPAS.com.

Read more »

Manchester United Vs Liverpool: Tak Sekadar 3 Poin, Tapi Juga Penting Bagi Carrick dan Arne SlotDuel Manchester United vs Liverpool di Old Trafford jadi laga krusial. Gary Neville sebut duel klasik itu juga punya arti penting bagi Mihael Carrick dan Arne S

Read more »

Man United Vs Liverpool: Arti Penting North-West Derby bagi CarrickBagi Michael Carrick, pertandingan Man United vs Liverpool selalu merupakan momen spesial, terlepas dari posisi kedua tim di liga.

Read more »

Michael Carrick Tabuh Genderang Perang Jelang Manchester United Hadapi Liverpool: Ini Terasa seperti FinalBerita Michael Carrick Tabuh Genderang Perang Jelang Manchester United Hadapi Liverpool: Ini Terasa seperti Final terbaru hari ini 2026-05-03 10:46:45 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Man United Vs Liverpool: Mohamed Salah Absen, Carrick Tak Mau TerlenaMichael Carrick tak merasa Man United beruntung Liverpool akan tampil tanpa kehadiran Mohamed Salah.

Read more »