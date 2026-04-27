Manchester United Taklukkan Brentford 2-1 di Old Trafford

Manchester United berhasil mengamankan tiga poin berharga setelah mengalahkan Brentford dengan skor 2-1 dalam pertandingan Liga Primer Inggris yang berlangsung di Old Trafford. Gol dari Casemiro dan Benjamin Sesko memastikan kemenangan bagi Setan Merah, sementara Brentford hanya mampu membalas satu gol melalui Mathias Jansen.

Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Manchester United di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan perolehan 61 poin, sementara Brentford harus puas berada di posisi kesembilan dengan 48 poin. Pertandingan ini diwarnai dengan permainan menyerang dari kedua tim, namun Manchester United mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik, terutama di babak pertama. Sejak awal pertandingan, Manchester United menunjukkan dominasinya dengan terus menekan pertahanan Brentford.

Kobbie Mainoo menjadi motor serangan dengan aksi individunya yang memukau, namun upayanya mengirim umpan ke Amad Diallo masih berhasil digagalkan oleh Collins. Gol pertama Manchester United datang pada menit ke-11 melalui skema sepak pojok. Sundulan Harry Maguire disambar dengan sempurna oleh Casemiro dari sudut sempit, mengubah skor menjadi 1-0. Brentford tidak tinggal diam dan langsung merespons dengan serangan balik cepat.

Igor Thiago mendapatkan peluang emas, namun tembakannya hanya membentur tiang gawang. Kiper Senne Lammens juga harus bekerja keras untuk menepis tembakan Lewis-Potter. Jual beli serangan terus berlanjut, namun Igor Thiago kembali membuang dua peluang emas di depan gawang Manchester United. Sebelum babak pertama berakhir, Amad Diallo sempat mencetak gol, namun dianulir karena offside.

Dua menit kemudian, Benjamin Sesko berhasil menggandakan keunggulan Manchester United menjadi 2-0 setelah menerima umpan pendek dari Bruno Fernandes. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Babak pertama menjadi bukti ketajaman lini depan Manchester United dan solidnya lini tengah mereka dalam mengendalikan permainan. Babak kedua dimulai dengan pergantian pemain dari Manchester United, di mana Amad Diallo digantikan oleh Noussair Mazraoui.

Brentford mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka untuk memperkecil ketertinggalan, sementara Manchester United lebih memilih untuk mengandalkan serangan balik. Tempo permainan melambat di pertengahan babak kedua karena kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Manchester United melakukan pergantian pemain lagi dengan memasukkan Mason Mount dan Leny Yoro untuk menggantikan Bryan Mbeumo dan Luke Shaw. Brentford mulai mendominasi penguasaan bola di paruh kedua babak kedua, namun pertahanan Manchester United tetap kokoh.

Akhirnya, pada menit ke-88, Mathias Jensen berhasil mencetak gol melalui tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dihalau oleh Senne Lammens, mengubah skor menjadi 2-1. Gol tersebut membangkitkan semangat Brentford untuk terus menyerang, namun hingga peluit akhir berbunyi, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Manchester United. Pertandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Brentford memberikan perlawanan yang sengit, Manchester United mampu mempertahankan keunggulan mereka dan meraih tiga poin penting.

Kemenangan ini semakin memperkuat posisi mereka dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan. Manchester United FC, klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, terus menunjukkan performa yang konsisten di Liga Primer Inggris





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester United vs Brentford, 2 Penggawa Setan Merah Berpotensi ComebackLeny Yoro dan Patrick Dorgu dilaporkan berpotensi comeback di laga Manchester United vs Brentford di dini hari nanti.

Nonton Live Streaming Liga Inggris: Man United vs BrentfordLaga Man United vs Brentford akan memeriahkan kompetisi Liga Inggris. Berikut informasi nonton live streaming pertandingan tersebut di Vidio.

Waduh, Matheus Cunha Bakal Absen Lawan Brentford?Manchester United berpotensi tidak diperkuat Matheus Cunha saat berhadapan dengan Brentford.

Prediksi Manchester United vs Brentford: Duel Krusial Penentu Langkah The Red Devils Lolos ke Liga ChampionsManchester United hadapi Brentford di Old Trafford untuk amankan tiket Liga Champions 2026. Saksikan prediksi laga krusial ini dari Carrick dan timnya

Link Live Streaming Man United Vs Brentford di Liga Inggris 2025-2026Michael Carrick kembali mengingatkan target lolos ke Liga Champions musim depan jelang hadapi Brentford pada pekan ke-34 Liga Inggris.

Manchester United vs Brentford Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Liga InggrisManchester United membidik poin demi mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

