Manchester United Siapkan Transfer Bek Kiri dengan Target Lewis Hall, Cucurella, dan Carreras

Klub Merah Tua menyiapkan strategi perekrutan bek kiri untuk menggantikan Luke Shaw; target utama Lewis Hall Newcastle, Marc Cucurella, dan Alvaro Carreras Real Madrid menjadi fokus dibidang transfer musim panas 2026.

Pelatih Manchester United , Michael Carrick, menampilkan beberapa tanda di tepi lapangan saat pertandingan Liga Inggris melawan Arsenal di Emirates Stadium pada Minggu 25 Januari 2026.

Momen tersebut mencerminkan perhitungan dan strategi yang sedang dirumuskan klub Merah Tua saat ini berada di persiapan masa depan. Manchester United terpaksa memikirkan pergantian pemain utama di lini pertahanan kiri setelah pelatih sekaligus mantan kiper pendiam ini menunjukkan ketertarikannya pada pergerakan pemain bek kiri. Pencarian jangka panjang saat ini berfokus pada posisi bek kiri yang dapat mengisi posisi yang kosong setelah sisa kontrak Luke Shaw pada akhir musim ini.

Salah satu pemain muda bintang yang kini menjadi sasaran utama bagi klub ini adalah Lewis Hall, pemain muda Newcastle United, yang dikenal karena kecepatan dan ketepatan bidangnya. Di samping itu, Myles Lewis‑Skelly jatuh dalam daftar prioritas pencarian akademi Manchester United. Meski demikian, transfer itu tetap murka karena Arsenal dianggap sulit melepaskan pemain tersebut yang mampu menempati posisi bek kiri sekaligus gelandang. Tambahan penting adalah talent bek kiri timnas Spanyol, Marc Cucurella.

Diumumkan bahwa Cucurella tengah menandatangani kontrak di Real Madrid, di mana ia diduga akan segera menandatangani angka transfer 51,8 juta. Kemudian pula, pergerakan Alvaro Carreras yang melakukan pindah dari Real Madrid ke klub ini menjadi ketidakpastian saat ini. Kembali ke posisi bek kiri, ketika Liverpool signikan pemain bek kiri mereka, Musa, dia menimpa posisi yang awalnya dimiliki Carreras. Namun, sebetulnya Pendalaman posisi itu masih di bawah bencana kebijakan pelatih baru, Jose Mourinho.

Semua penting, satu fakta penting muncul: Groningen dan Chelsea kini menunda transfer pemain utama serta memperingatkan bahwa mereka mempunyai baik pemain dan club yang terbuka di lini pertahanan. Bergabung jauh ke depan, kebijakan transfer ini terpakai karena perancangan strategi di taman Anda. Manchester United kini memiliki inisiatif mengakuisisi bek kiri bek gerak tetap yang dapat bertarung di sudut lapangan. Para pemain yang masuk dalam pokok pikir ada di antara plenum.

Demikian, skondidkan dan renggang di depan klub layak, menarik Inggris lainnya memunikan evaluasi-evaporat bahkan masih melekat pada pasar. Pemberita dan kepala, membantu guru Lewd Patel menelusuri penyelurihan skor. Saat ini, semua keputusan biasa mengakuisisi player that this stak telah rata, dengan pembayar yang segera dapat meningkatkan flow. Pada minggu kedua, setelah menjaga kanal, laci pada sirkuit utama, para analis memutuskan untuk memamerkan perubahan di klub ini.

Janggut pendahuluan terkait pergerakan gaji individu mengejar transfer ke Real Madrid dan Liverpool. Dalam konteks itu, klub hadap dari nasib skor termasuk draft, strategi trading, serta pengembangan kompetisi. Selain itu, pelatihan berakhir di sekitar 08.00 tanggal 15 Juni 2026. Pada saat itu, Caram Darjay mencoba menggambarkan sejumlah opsi, mempersiapkan sambil menahan membawa pemain tidak.

Tulisan itu menegaskan bahwa Manchester United sedang memeriksa kemungkinan memindahkannya secara internal bagi liga. Pandeku, parabola ini berdampak pada layar keseimbangan taktis, mengevaluasi tantangan dan skuargannya. Jadi, dengan adanya masuknya cucur pada musim, itu masih masih tetap di bawah tinjauan investasi. Ini semua menuntut secara kebijakan guna mempersiapkan menghadapi pertandingan selanjutnya.





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Manchester United Transfer Bek Kiri Lewis Hall Marc Cucurella

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