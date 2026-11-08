Manchester United Siap Rekrut Ivan Toney Pinjaman Januari

Manchester United mengejar pinjaman penyerang Ivan Toney dari Al Ahli Saudi untuk mengatasi krisis cedera Benjamin Sesko dan keterbatasan Joshua Zirkzee di lini depan.

Manchester United resmi memperkuat fokus negosiasi untuk merekrut penyerang Ivan Toney dari Al Ahli Saudi melalui kesepakatan pinjaman pada bursa transfer Januari. Langkah strategis ini diambil secara mendesak untuk menutupi kekosongan lini serang yang kini mengalami tekanan berat akibat ketidakmampuan Benjamin Sesko untuk tampil.

Krisis Kedalaman Serang United

Mantan keputusan manajemen Manchester United untuk tidak memprioritaskan penambahan striker murni pada bursa transfer musim panas kini terbukti menjadi kesalahan fatal. Ketidakhadiran Benjamin Sesko yang dikonfirmasi akan absen hingga awal 2027 memaksa Michael Carrick dan tim pelatih mencari solusi instan. Joshua Zirkzee saat ini belum mampu memberikan kepastian performa yang dibutuhkan untuk menjadi pilihan utama di lini depan.

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Kedua pemain alternatif yang sering digunakan, yaitu Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, tidak memiliki insting alami sebagai penyerang inti. Kondisi ini membuat klub merasa sangat membutuhkan kehadiran tenaga profesional berpengalaman yang mampu langsung memberikan dampak fisik dan gol. Prioritas utama saat ini adalah mendapatkan stabilitas serangan tanpa mengganggu rencana jangka panjang yang berpusat pada Sesko.

Posisi Ivan Toney dan Al Ahli

Ivan Toney menjadi target utama karena rekam jejaknya yang solid di Liga Premier Inggris. Ia kini tengah membela Al Ahli Saudi dengan status sebagai bintang utama tim yang telah mencetak 13 gol di Liga Profesional Roshn Saudi. Kontraknya dengan Al Ahli berlaku hingga akhir Juni 2028, sehingga negosiasi pinjaman dianggap lebih realistis dibanding pembelian permanen.

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Pihak manajemen Al Ahli saat ini sedang menghadapi dilema internal terkait perpanjangan kontrak Toney. Mereka berusaha menjaga stabilitas tim setelah kehilangan Yaissle, Riyad Mahrez, dan Franck Kessie. Meskipun mereka berniat memperpanjang kontrak demi menjaga performa di liga domestik, struktur keuangan yang ketat di Manchester United menjadikan opsi pinjaman sebagai jalan tengah yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pilihan Alternatif Jean-Philippe Mateta

Selain Toney, Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace juga menjadi opsi realistis dalam daftar prioritas. Penyerang asal Prancis ini memiliki keunggulan dalam hal kontrak yang akan segera berakhir, yang memudahkan proses negosiasi. Ketertarikan Manchester United pada Mateta juga didorong oleh kebutuhan akan pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan fisik di lingkungan sepak bola Inggris.

Kedua nama ini dipilih karena mampu meminimalkan waktu adaptasi dan memberikan hasil instan. Keputusan ini menegaskan bahwa Manchester United lebih mengutamakan pengalaman dan keandalan di atas investasi jangka panjang yang berisiko pada masa ini. Langkah ini juga untuk menghindari gangguan finansial sebelum Sesko benar-benar siap kembali.

Proyeksi dan Langkah Selanjutnya

Manchester United bukan satu-satunya klub yang bernafsu merebut Toney, karena Newcastle United juga dilaporkan memiliki keinginan serupa. Namun, posisi kontrak Toney yang masih panjang di Arab Saudi memberi nilai tawar lebih kuat bagi Manchester United untuk mengejar opsi pinjaman jangka pendek. Klub akan terus memantau situasi medis Sesko sambil menyelesaikan administrasi perjanjian dengan klub asal Saudi tersebut.

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Keberhasilan mendapatkan salah satu dari dua penyerang berpengalaman ini akan menjadi penentu penting bagi performa tim di paruh musim. Michael Carrick memerlukan sosok yang mampu menjadi pusat serangan untuk memaksimalkan peluang mencetak gol. Dengan fokus pada solusi jangka pendek, manajemen Manchester United berharap dapat melewati periode sulit ini tanpa mengguncang rencana strategis klub untuk masa depan.