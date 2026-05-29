Manchester United siap berinvestasi besar di musim panas nanti untuk memperkuat tim mereka. Setan Merah menyiapkan dana yang cukup besar untuk dibelanjakan Michael Carrick di musim panas nanti.

Pelatih Manchester United , Michael Carrick , tampaknya akan berinvestasi besar di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan punya dana dalam jumlah besar untuk dibelanjakan di musim panas nanti.

Setan Merah menutup musim 2025/2026 dengan catatan yang apik, berhasil finish di peringkat ketiga klasemen akhir EPL dan mereka bakal bermain di Liga Champions pada musim depan. Skuad MU saat ini memang tidak cukup ideal untuk bermain di UCL pada musim depan. Itulah mengapa MU berencana untuk belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti untuk memperkuat tim mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United menyiapkan dana yang cukup besar untuk dibelanjakan Michael Carrick di musim panas nanti.

Manajemen MU dikabarkan menyiapkan uang sebesar hampir 300 juta pounds bagi Carrick untuk dibelanjakan. Angka ini naik dengan signifikan dari belanja MU di musim lalu. Setan Merah bisa hedon di bursa transfer nanti karena mereka mendapatkan sejumlah tambahan pemasukan yang signifikan karena lolos ke UCL. Jadi Carrick bisa menggunakan dana tersebut untuk membuat MU semakin kuat di musim panas nanti.

MU dilaporkan sudah membagi anggaran tersebut ke beberapa pos yang akan mereka belanjakan. Pengeluaran terbesar nanti adalah untuk belanja gelandang. Setan Merah dilaporkan akan menghabiskan sekitar 150 juta pounds untuk mendatangkan dua sampai tiga gelandang baru ke Old Trafford. Sementara sisa 150 jutanya akan digunakan untuk memperkuat sektor sayap kiri, bek kiri dan juga striker di bursa transfer yang akan datang.

Manchester United sudah hampir menyelesaikan transfer pertama mereka di musim panas nanti. Setan Merah dikabarkan sudah hampir selesai memboyong gelandang milik Atalanta, Ederson di mana mereka akan membayar sekitar 35 juta pounds untuk jasa sang pemain





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Michael Carrick Musim Panas Bursa Transfer Liga Champions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester United Siap Lepas Jadon Sancho, Empat Klub Liga Inggris BerminatManchester United bersedia melepas Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas mendatang setelah performanya dinilai kurang memuaskan.

Read more »

Siap-Siap War Tiket BTS: Cek Kurs Ringgit, Baht, SGD, Hingga AUD!Tur BTS ke Asia Pasifik membuka opsi nonton di negara tetangga, tetapi pelemahan rupiah perlu menjadi perhatian.

Read more »

Masa Paling Sulit dalam Hidup Zodiak Taurus Resmi Berakhir, Siap-siap Banjir RezekiMasa sulit zodiak Taurus resmi berakhir. Kini, Taurus siap banjir rezeki dan kemudahan berkat perubahan energi planet Uranus dan Gemini.

Read more »

Kisah Inspiratif Ederson: Tinggalkan Rumah di Usia 12 Tahun, Kini Siap Jadi Mesin Baru Manchester UnitedManchester United dikabarkan semakin dekat mendapatkan gelandang Atalanta, Ederson, pada bursa transfer musim panas 2026.

Read more »