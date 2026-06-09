Manchester United Rombak Lini Tengah dengan Ederson, Fernandes, dan Kandidat Lain

MU berencana menambahkan Ederson dan Mateus Fernandes sambil merencanakan pengusan Casemiro dan Ugarte sebagai bagian dari rekonstruksi lini tengah.

Manajer Manchester United , Michael Carrick , menginginkan rekonstruksi total di lini tengah. Setan Merah sudah memastikan berpisah dengan gelandang veteran Casemiro di musim panas 2026 dan berencana juga melepas Manuel Ugarte .

Sebaliknya, mereka hampir pasti akan mengontrak Ederson dari Atalanta dengan negosiasi berjalan lancar dan diumumkan pada Juni. Namun Carrick tak puas hanya dengan dua transfer itu. Ia mendesak klub untuk segera menggaet Mateus Fernandes, pemain muda Portugal berusia 21 tahun yang bermain untuk West Ham United. Fernandes mencatat prestasi solid musim lalu meski West Ham harus turun ke Championship, dengan 35 penampilan, tiga gol, dan empat assist di Premier League 2025/2026.

Kinerjanya membuat West Ham sulit menahan kepergiannya dan Manchester United telah membuka pembicaraan. MU berharap dapat memperoleh Fernandes dengan harga 40-50 juta poundsterling setelah West Ham terdegradasi dan membutuhkan dana segar sekitar 150 juta pound dari penjualan pemain. Jika berhasil, Fernandes akan bergabung dengan sesama Portugal Bruno Fernandes dan Diogo Dalotdi lini tengah. Namun kompetisi ketat dari Arsenal dan PSG membisankan transaksi ini





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