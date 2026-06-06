Manchester United Resmi Tunjuk Michael Carrick, De Ligt Sambut Pelatih Baru ke-11 di Kariernya

Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih permanen Manchester United, menggantikan Ruben Amorim. Untuk Matthijs de Ligt, keputusan ini menandai awal kerjanya dengan pelatih ke-11 dalam karier profesionalnya yang masih muda, sebuah catatan langka di level elite.

Carrick resmi mendapatkan kontrak dua tahun untuk menangani Manchester United . Ia menggantikan Ruben Amorim yang diberhentikan pada Januari lalu. Perubahan di kursi pelatih tersebut berarti De Ligt akan kembali memulai musim bersama manajer yang berbeda.

Situasi itu terus terjadi sepanjang perjalanan profesionalnya selama satu dekade terakhir. Pada usia 26 tahun, De Ligt telah bekerja di bawah banyak pelatih berbeda. Statistik tersebut menjadi salah satu catatan paling tidak biasa yang dimiliki seorang pemain di level elite. Manchester United memutuskan menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih permanen setelah periode transisi di paruh kedua musim.

Keputusan itu sekaligus mengakhiri masa singkat Ruben Amorim di Old Trafford. Amorim hanya mencatatkan 25 kemenangan dari 63 pertandingan bersama Setan Merah. Masa kerjanya menjadi salah satu yang tersingkat untuk pelatih permanen Manchester United sejak era David Moyes pada 2014. Bagi De Ligt, kedatangan Carrick berarti awal baru bersama pelatih yang berbeda lagi.

Bek tengah tersebut kini akan memasuki musim berikutnya dengan sosok baru di ruang ganti. De Ligt telah bermain di bawah 11 manajer berbeda sepanjang karier profesionalnya. Menariknya, seluruh pergantian itu terjadi pada musim yang berbeda. Catatan tersebut tergolong langka untuk pemain yang baru berusia 26 tahun.

Pergantian pelatih yang terus berlangsung membuatnya harus beradaptasi dengan berbagai filosofi dan sistem permainan. Meski begitu, De Ligt tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu bek papan atas Eropa. Pengalamannya bekerja dengan banyak pelatih juga membentuk kematangan dalam permainannya. Salah satu fakta menarik dari perjalanan De Ligt adalah keberadaan Erik ten Hag.

Pelatih asal Belanda itu pernah menangani sang bek di dua klub berbeda. Ten Hag lebih dulu bekerja sama dengan De Ligt saat masih membela Ajax. Keduanya kemudian kembali bertemu ketika sang bek bergabung dengan Manchester United. Meski pernah bekerja sama dengan pelatih yang sama di dua tempat berbeda, tren pergantian manajer tetap tidak terhenti.

Kini De Ligt bersiap menyambut era baru bersama Michael Carrick dan melanjutkan catatan unik yang terus mengiringi kariernya





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