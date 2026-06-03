Manchester United Resmi Rekrut Ederson dari Atalanta sebagai Rekrutan Pertama Era Michael Carrick

Manchester United mengonfirmasi transfer Ederson dari Atalanta dengan biaya hingga 39 juta poundsterling. Gelandang Brasil berusia 26 tahun itu menjadi pembelian pertama di bawah pelatih Michael Carrick, menggantikan Casemiro yang hengkang. Ederson diharapkan memperkuat lini tengah Setan Merah.

Manchester United secara resmi telah mengamankan pembelian pertama mereka untuk musim panas 2026. Klub berjuluk Setan Merah ini dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut gelandang asal Brasil, Ederson .

Pemain berusia 26 tahun tersebut akan bergabung dengan Old Trafford dengan kontrak selama lima tahun. MU harus mengeluarkan dana sebesar 39 juta poundsterling (sekitar Rp936,9 miliar) untuk merealisasikan transfer ini. Rincian pembayaran meliputi biaya awal 35 juta poundsterling (sekitar Rp840,8 miliar) ditambah bonus 4 juta poundsterling (sekitar Rp96 miliar) yang akan diberikan berdasarkan pencapaian performa tertentu. Selain itu, syarat pribadi antara Ederson dan klub juga telah disetujui.

Ia akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2030, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan tambahan. Ederson dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat, dan semua pihak berharap proses transfer dapat diselesaikan pada awal Juli 2026. Ederson sebelumnya sudah dikenal oleh Liverpool. The Reds merasakan langsung kualitasnya saat Atalanta menyingkirkan Liverpool di ajang Liga Europa.

Saat itu, Ederson menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah Atalanta. Ia memiliki kontrak dengan Atalanta hingga 2027, namun MU berhasil memboyongnya lebih awal. Langkah ini menjadi awal dari proyek perombakan lini tengah yang sedang dijalankan oleh pelatih Michael Carrick. Manchester United masih memiliki dua target tambahan dalam daftar belanja mereka untuk bursa transfer musim panas ini.

Sebelumnya, Ederson diperkirakan akan bergabung dengan Atletico Madrid. Namun, karena klub La Liga tersebut mengalihkan perhatian mereka kepada gelandang Wolverhampton Wanderers, Joao Gomes, kesempatan bagi Setan Merah untuk mendapatkan Ederson pun terbuka lebar. MU telah memantau Ederson sejak musim panas lalu dan menganggapnya sebagai pengganti yang sepadan untuk Casemiro, yang telah meninggalkan klub bulan lalu. Ederson juga dinilai sebagai opsi yang cukup terjangkau, mengingat kontraknya dengan Atalanta akan berakhir pada tahun 2027.

Manchester United terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain meskipun hampir mendapatkan Ederson. Mereka mengincar beberapa nama lain untuk memperkuat lini tengah, termasuk gelandang Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, dan pemain West Ham United, Mateus Fernandes. Ederson telah bergabung dengan Atalanta dari Salernitana pada musim panas 2022 dan sejak saat itu, ia telah tampil sebanyak 180 kali bersama La Dea. Dalam periode tersebut, Ederson berhasil mencetak 16 gol dan memberikan enam assist.

Di sisi lain, Elliot Anderson, yang merupakan pemain timnas Inggris, masih menjadi salah satu target utama Manchester United. Namun, Nottingham Forest telah menetapkan harga yang cukup tinggi, yaitu 120 juta poundsterling untuk Anderson. Manchester City saat ini disebut-sebut sebagai kandidat terdepan dalam perburuan pemain muda berbakat ini. Pada musim lalu, Ederson juga menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencatatkan tiga gol dan dua assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi.

Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memperkuat lini tengah Manchester United sekaligus mendukung ambisi tim untuk kembali bersaing di papan atas liga. Kehadiran Ederson diharapkan bisa menjadi fondasi baru di era Michael Carrick





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