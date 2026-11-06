Manchester United Rekor Awal Musim Terburuk Era Premier League 2026/2027

Manchester United mencatatkan awal musim 2026/2027 terburuk sepanjang sejarah Premier League dengan hanya tujuh poin dari sembilan laga pertama, menelan kekalahan dari Aston Villa meningkatkan tekanan pada Michael Carrick.

Manchester United mencatatkan awal musim 2026/2027 terburuk sepanjang sejarah liga tersebut. Hingga sembilan pertandingan pertama, Setan Merah hanya mengoleksi tujuh poin. Tim ini unggul selisih gol dari zona degradasi. Situasi ini menciptakan tekanan besar bagi pelatih kepala Michael Carrick.

Analisis Pencapaian Awal Musim Terburuk

Manchester United tidak meraih kemenangan dalam hampir semua laga pembuka musim ini. Mereka hanya menang satu kali atas Ipswich Town. Hasil imbang diraih empat kali. Lawan yang dibendung adalah Everton, Fulham, Tottenham, dan Leeds. Catatan tujuh poin ini adalah yang terendah sejak era Premier League dimulai.

Also read Como 19 Gol dalam 4 Laga: Leipzig, Manchester United, dan Lens Jadi Korban Keganasan

Perolehan poin ini tiga poin lebih sedikit dari record buruk sebelumnya. Pada musim 2019/2020, mereka mengumpulkan 10 poin di sembilan laga pertama. Manajemen tim dipimpin oleh Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu. Poin yang sedikit ini menempatkan klub dalam posisi yang sangat berisiko di klasemen.

Data ini menandai sebuah momen kelam dalam sejarah sepak bola Inggris. Manchester United mencatatkan awal musim terburuk mereka sepanjang era Premier League setelah sembilan pertandingan. Angka tujuh ini menjadi tolok ukur yang rendah dibandingkan musim-musim sebelumnya.

Tekanan Pada Manajerial Tim

Michael Carrick menghadapi tantangan berat dalam memimpin tim. Kekalahan atau kegagalan meraih kemenangan saat menghadapi Aston Villa di Old Trafford pada Minggu mendatang berpotensi semakin memperburuk situasi. Pemain terlihat tertekan dalam laga terhadap Bournemouth pada 25 Oktober 2026.

Advertisement

Suasana di lapangan menunjukkan kebingungan taktis. Pemain Manchester United seperti Mason Mount terlihat memberikan tepuk tangan ke arah suporter usai pertandingan Liga Champions melawan Como pada 21 Oktober 2026. Aksi ini mungkin mencerminkan rasa frustrasi atas performa tim.

Para suporter mengharapkan perbaikan segera. Keberhasilan tim dalam menghadapi Sabah FK pada 11 September 2026 memberikan sedikit harapan. Namun, konsistensi performa dalam Premier League masih jauh dari kata cukup.

Komparasi Sejarah Kelam Tim

Meski situasi saat ini sangat mengkhawatirkan, Manchester United pernah mengalami periode yang lebih buruk. Catatan terparah mereka terjadi pada musim 1930/1931. Klub gagal meraih satu poin pun dalam 12 pertandingan pertama di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Mereka menelan 12 kekalahan beruntun sejak awal musim tersebut. Artinya, mereka juga belum mengoleksi poin setelah melewati sembilan pertandingan. Ini sama seperti periode yang menjadi tolok ukur dalam catatan musim ini. Rentetan kekalahan itu masih menjadi rekor terpanjang sebuah klub yang selalu kalah dalam mengawali musim English Football League.

Sejarah musim 1930/1931 menunjukkan kehancuran total. Manchester United menutup kompetisi di posisi terbawah klasemen. Mereka harus turun ke divisi kedua. Sepanjang musim tersebut, Manchester United kebobolan 115 gol dari 42 pertandingan.

Pertahanan mereka memang bukan yang terburuk. Blackpool kemasukan 125 gol. Namun, keberhasilan klub tersebut menghindari degradasi dengan keunggulan satu poin atas Leeds tidak mengubah nasib Setan Merah. Mereka harus menerima degradasi.

Advertisement

Kinerja Pelatih Sebelumnya

Sebelum era modern, Ron Atkinson masih menjabat sebagai manajer Manchester United. Ia menghadapi musim 1986/1987 dengan hanya lima poin setelah sembilan pertandingan. Masa jabatannya hanya bertahan hingga pertandingan ke-13. Klub menunjuk Alex Ferguson sebagai penggantinya.

Pada musim 1960/1961, Manchester United mengumpulkan tujuh poin dari sembilan pertandingan pertama. Angka ini sama dengan yang diraih saat ini. Penyesuaian sistem perolehan angka terjadi pada periode tersebut.

Ole Gunnar Solskjaer mampu membawa tim bangkit pada paruh kedua musim 2019/2020. Mereka mengakhiri kompetisi di posisi ketiga. Tim mencatatkan 14 pertandingan tanpa kekalahan sejak 1 Februari 2020. Ini menunjukkan potensi pemulihan jika manajemen stabil.

Implikasi Jangka Panjang dan Langkah Selanjutnya

Kegagalan awal musim ini memiliki implikasi besar. Manchester United mencatatkan awal musim terburuk mereka sepanjang era Premier League setelah sembilan pertandingan. Pencapaian ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan musim 2023/2024 yang hanya mengumpulkan 15 poin.

Musim berikutnya, perolehan poin merosot menjadi 11 poin. Angka tujuh pada musim 2026/2027 adalah titik terendah. Tim perlu strategi pemulihan agresif. Kegagalan mengalahkan Aston Villa dapat menjadi pukulan telak.

Masa depan tim tergantung pada kemampuan Michael Carrick. Pemain harus bangkit dari tekanan. Dukungan suporter sangat krusial. Performa di Old Trafford menjadi penentu nasib musim ini.