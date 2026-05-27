Manchester United Raih Kesepakatan Sponsor Latihan Senilai £20 Juta per Tahun dengan Betway

Manchester United menandatangani kontrak sponsor seragam latihan bersama Betway senilai £20 juta per tahun, memperkuat posisi keuangan klub di tengah regulasi baru Liga Premier dan mendukung ambisi transfer serta kualifikasi Liga Champions.

Manchester United berhasil mencatatkan kemenangan finansial yang signifikan setelah menandatangani kesepakatan sponsor seragam latihan dengan Betway senilai dua puluh juta poundsterling per tahun. Kesepakatan jangka panjang ini menandai tonggak penting bagi klub dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru Liga Premier yang melarang perusahaan perjudian tampil di bagian depan seragam pertandingan mulai musim depan.

Dengan mengamankan Betway sebagai mitra seragam latihan, United tidak hanya mengatasi batasan regulasi, tetapi juga mengoptimalkan potensi pendapatan komersialnya. Kesepakatan ini dilaporkan akan berlangsung selama beberapa tahun, meskipun rincian kontrak penuh belum diungkapkan oleh pihak klub. Masuknya dana tambahan dari sponsor ini memberikan suntikan keuangan tepat waktu untuk manajer baru Michael Carrick, yang baru-baru ini diangkat secara permanen setelah menjabat sebagai pelatih sementara.

United tengah bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang ramai, dan dukungan finansial dari Betway diperkirakan akan menambah kemampuan klub untuk mengeluarkan hingga seratus lima puluh juta poundsterling dalam pasar transfer. Selain itu, kualifikasi kembali ke Liga Champions UEFA diproyeksikan menambah pendapatan klub sebesar delapan puluh juta poundsterling, memperkuat posisi keuangan yang sudah menunjukkan tren positif.

Pada sembilan bulan yang berakhir Maret, United melaporkan laba operasional sebesar tiga puluh tujuh koma tujuh juta poundsterling, berbalik dari kerugian tiga koma dua juta poundsterling pada periode yang sama tahun sebelumnya. Transformasi bisnis yang dipimpin oleh pemilik baru Sir Jim Ratcliffe juga berperan penting dalam memperbaiki fondasi keuangan klub.

Langkah-langkah efisiensi meliputi pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar empat ratus karyawan dan peninjauan menyeluruh terhadap pengeluaran operasional, dengan tujuan utama mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi pada skuad utama dan pengembangan sepak bola. Kepala eksekutif United, Omar Berrada, menegaskan optimisme klub mengenai kemajuan yang dicapai, baik di tim utama putra, tim putri, maupun akademi.

Meskipun klub masih menanggung utang sebesar enam ratus lima puluh juta dolar AS, proyeksi pendapatan tahun 2026 telah dinaikkan menjadi antara enam ratus lima puluh lima juta hingga enam ratus enam puluh lima juta poundsterling, dengan EBITDA diperkirakan melewati dua ratus juta poundsterling. Prestasi tim wanita yang mencapai perempat final Liga Champions Wanita UEFA dan final Piala Liga, serta pencapaian akademi dalam final Piala Pemuda FA, semakin mengukuhkan keberhasilan strategis klub dalam jangka panjang





