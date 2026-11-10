Manchester United Pertimbangkan Mauricio Pochettino Ganti Carrick

Manchester United mengevaluasi Mauricio Pochettino sebagai pengganti Michael Carrick dengan klausul pelepasan senilai 10 juta dolar.

Manchester United sedang dalam proses evaluasi strategis untuk menentukan arah pelatihan tim setelah kegagalan Michael Carrick membawa hasil yang signifikan dalam laga-laga terkini. Kepuasan terhadap performa sementara di markas Old Trafford telah luntur seiring memburuknya posisi klub di klasemen Premier League, yang kini menyentuh zona degradasi.

Keputusan krusial mengenai nasib Michael Carrick diperkirakan akan diambil segera sebelum jeda internasional berakhir, memberikan waktu singkat bagi manajemen untuk menilai opsi alternatif yang tersedia di pasar pelatih global. Ketidakmampuan meraih kemenangan dalam delapan pertandingan Premier League secara beruntun menjadi pemicu utama urgensi perubahan tersebut.

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Klausul Pelepasan Pochettino Bernilai 10 Juta Dolar

Menurut laporan eksklusif dari jurnalis Ben Jacobs, kontrak Mauricio Pochettino dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat memuat klausul pelepasan yang sangat menarik bagi klub-klub papan atas Eropa. Nilai kompensasi yang tercantum dalam klausul tersebut diperkirakan mencapai sekitar 10 juta dolar AS atau setara dengan 7,4 juta poundsterling.

Klausul pelepasan senilai sekitar Rp125 miliar ini memberikan peluang nyata bagi Manchester United untuk segera mendatangkan pelatih berusia 54 tahun tersebut tanpa harus menunggu hingga kontraknya dengan tim nasional Amerika Serikat berakhir sepenuhnya. Nilai finansial ini dianggap tidak akan menjadi penghalang utama bagi manajemen Manchester United selama mereka benar-benar memandangnya sebagai sosok yang tepat untuk menyelamatkan reputasi klub.

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Perbandingan Pengalaman Pochettino dan Carrick

Mauricio Pochettino dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan menangani Manchester United, sebuah peluang yang akan membawanya kembali ke manajemen klub untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Chelsea pada akhir musim 2023/2024. Kehadirannya diproyeksikan sebagai peningkatan signifikan dari sisi pengalaman dibandingkan dengan Michael Carrick yang baru memulai debutnya di level tertinggi.

Mantan gelandang Manchester United tersebut memiliki rekam jejak pelatihan yang jauh lebih terbatas, dengan pengalaman utama menangani Middlesbrough di Championship sebelum diangkat menangani klub berjuluk Setan Merah. Di sisi lain, Pochettino telah menangani 294 pertandingan Premier League bersama Southampton, Tottenham, dan Chelsea, membuktikan kemampuannya bertahan di level kompetisi paling kompetitif di dunia.

Rekam Jejak dan Filosofi Permainan Pochettino

Nama Mauricio Pochettino semakin melekat kuat di jagat sepak bola Eropa berkat performa cemerlangnya saat menangani Tottenham Hotspur. Selama periode itu, pelatih asal Argentina ini mencatatkan 160 kemenangan dari total 293 pertandingan di semua kompetisi, termasuk pencapaian bersejarah membawa mereka mencapai final Liga Champions musim 2018/2019.

Di luar statistik kemenangan, Pochettino dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun hubungan baik dengan para pemain dan menerapkan filosofi permainan yang jelas. Ia dinilai memiliki standar kerja tinggi yang dapat membawa stabilitas taktis ke Manchester United, meskipun ada kekhawatiran mengenai gaya permainan pressing tinggi dan tuntutan fisik intensif yang ia terapkan.

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Tantangan Adaptasi terhadap Skuad Manchester United Saat Ini

Ada pertanyaan besar mengenai kesesuaian antara gaya permainan Pochettino dengan karakteristik skuad Manchester United saat ini. Tuntutan fisik intensif dan pressing tinggi yang menjadi ciri khasnya belum tentu cocok dengan komposisi pemain yang tersedia di skuad Old Trafford pada periode ini.

Oleh karena itu, manajemen tidak hanya perlu mempertimbangkan reputasi dan pengalaman Pochettino, tetapi juga melakukan analisis mendalam mengenai kesesuaian filosofi permainannya dengan profil atlet yang ada. Keputusan strategis ini akan menentukan apakah ia benar-benar mampu membawa perubahan instan atau justru membutuhkan waktu panjang untuk membangun ulang identitas permainan Manchester United setelah FIFA World Cup 2026 melawan Paraguay pada 12 Juni 2026.